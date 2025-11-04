全長4.5m！ 日産の最新「“小型”3列ミニバン」に大注目！ めちゃ便利な「左右スライドドア」採用＆“ちょうどいい”サイズ感がイイ！「ひろ〜い」ロング仕様も存在する「タウンスター」欧州モデルとは！
日産の最新「“小型”3列ミニバン」に大注目！
日産が欧州市場で展開しているクルマのひとつに「タウンスター」というモデルがあります。
3ドアまたは5ドアのミニバンタイプの車両で、欧州では乗用・商用で幅広く活用されている一台です。
このタウンスターは、ルノーの「カングー」というモデルをベースとし、左右のリアドアに「スライドドア」を採用する、ミニバンタイプの車両。
日産はフランスでバンタイプの「NV250」を展開していましたが、2021年に販売終了し、その後継という位置付けで2021年にタウンスターが発売されました。
プラットフォームには、日産とルノーが共同開発した「CMF-C／Dプラットフォーム」を採用しており、ボディサイズは全長4486-4910mm×全幅1860mm×全高1854-1864mm。
商用は後部ドアをパネルで覆ったパネルバンと、荷室長を長く取ったクルーバンの2タイプ。
また、乗用モデルは2列シートと3列シートの2種類をラインアップしており、後者の方がロングサイズとなります。
エクステリアは、日産ならではのデザインである「Vモーション」を採用したフロントフェイスが特徴。
また、ガソリン車モデルには近年の日産車に多く見られる「インターロックグリル」も採用しています。
インテリアは使いやすいようシンプルにまとめられており、グレードに応じて革巻きステアリングホイールなどが追加される形。
特に最高級グレードになると、快適装備に加えてアラウンドビューモニター搭載など、安全装備も充実します。
また、商用のクルーバンおよび乗用の3列シートタイプは、多彩なシートアレンジが可能。
シートは折りたたむことができ、広々としたラゲッジスペースを作ることもできます。
パワーユニットには最高出力131馬力の1300cc直列4気筒エンジンと、最高出力122馬力の45kWhバッテリーEVの2タイプ。
トランスミッションは6速MTと4速ATの2種類となります。
2024年には「タウンスター・カラオケe」という、室内でカラオケが楽しめるようカスタムしたカスタム仕様も発表。
あくまでもコンセプトカーですが、「クルマの新たな楽しみ方の一つ」として提案されたユニークな車両です。
そんなタウンスターは、現在のところ日本導入されていませんが、使い勝手の良いミニバンとしての需要がありそうな一台。
「フリード」や「シエンタ」といったコンパクトミニバンが人気を集めていることから、もし国内で発売されれば、割って入ることが出来るかもしれません。