全長4.5m！ 日産の最新「“小型”3列ミニバン」に大注目！ めちゃ便利な「左右スライドドア」採用＆“ちょうどいい”サイズ感がイイ！「ひろ〜い」ロング仕様も存在する「タウンスター」欧州モデルとは！

日産の最新「“小型”3列ミニバン」に大注目！

日産が欧州市場で展開しているクルマのひとつに「タウンスター」というモデルがあります。

3ドアまたは5ドアのミニバンタイプの車両で、欧州では乗用・商用で幅広く活用されている一台です。

日産の最新「“小型”3列ミニバン」に大注目！

【画像】超カッコいい！ これが日産「“小型”3列ミニバン」です！（77枚）

このタウンスターは、ルノーの「カングー」というモデルをベースとし、左右のリアドアに「スライドドア」を採用する、ミニバンタイプの車両。

日産はフランスでバンタイプの「NV250」を展開していましたが、2021年に販売終了し、その後継という位置付けで2021年にタウンスターが発売されました。

プラットフォームには、日産とルノーが共同開発した「CMF-C／Dプラットフォーム」を採用しており、ボディサイズは全長4486-4910mm×全幅1860mm×全高1854-1864mm。

商用は後部ドアをパネルで覆ったパネルバンと、荷室長を長く取ったクルーバンの2タイプ。

また、乗用モデルは2列シートと3列シートの2種類をラインアップしており、後者の方がロングサイズとなります。

エクステリアは、日産ならではのデザインである「Vモーション」を採用したフロントフェイスが特徴。

また、ガソリン車モデルには近年の日産車に多く見られる「インターロックグリル」も採用しています。

インテリアは使いやすいようシンプルにまとめられており、グレードに応じて革巻きステアリングホイールなどが追加される形。

特に最高級グレードになると、快適装備に加えてアラウンドビューモニター搭載など、安全装備も充実します。

また、商用のクルーバンおよび乗用の3列シートタイプは、多彩なシートアレンジが可能。

シートは折りたたむことができ、広々としたラゲッジスペースを作ることもできます。

パワーユニットには最高出力131馬力の1300cc直列4気筒エンジンと、最高出力122馬力の45kWhバッテリーEVの2タイプ。

トランスミッションは6速MTと4速ATの2種類となります。

2024年には「タウンスター・カラオケe」という、室内でカラオケが楽しめるようカスタムしたカスタム仕様も発表。

あくまでもコンセプトカーですが、「クルマの新たな楽しみ方の一つ」として提案されたユニークな車両です。

そんなタウンスターは、現在のところ日本導入されていませんが、使い勝手の良いミニバンとしての需要がありそうな一台。

「フリード」や「シエンタ」といったコンパクトミニバンが人気を集めていることから、もし国内で発売されれば、割って入ることが出来るかもしれません。