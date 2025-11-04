くふうハヤテのトライアウトが４日、本拠地のちゅ〜るスタジアム清水で行われた。１次試験には、阪神・佐藤輝明を兄に持ち、関西独立リーグ堺シュライクスの佐藤太紀外野手（２５）が参加した。

身長１８７センチ、体重１００キロの右打者で、今秋ドラフト会議では指名漏れとなったものの、ＮＰＢ挑戦をまだ諦めていない。「シンプルに高いレベルのリーグでやりたい」と挑戦した理由を明かした。８日に行われるオイシックスの選考会にも臨む予定だという。この日は、午前に３０メートル走、立ち幅飛び、筆記試験などを行い、午後に打撃、守備を行う。

今季から所属した堺シュライクスでは、全４８試合に出場し、打率３割５分３厘、６５安打、６本塁打、３６打点と打撃４部門で、リーグ２位の好成績を残した。「特に打撃をアピールしたいが、全体的に上のレベルで通用するぞというところを示したい」と意気込む。

合格すれば来季、兄弟対決が実現する可能性もあるが、佐藤は「しないほうがいいと思いますけどね（笑い）２軍にはきてもらわない方がいいと思います」と笑った。