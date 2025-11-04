講談社は４日、都内の本社で会見を開き、米ハリウッドを拠点とする新会社「Ｋｏｄａｎｓｈａ Ｓｔｕｄｉｏｓ」を設立することを発表した。ハリウッドに制作会社を設立するのは、同社初の試み。新会社の最高クリエイティブ責任者には、２１年に米アカデミー賞でアジア系女性初となる３冠（作品賞・監督賞・主演女優賞）に輝いた、映画「ノマドランド」のクロエ・ジャオ氏が就任する。

新会社は日本で出版された多種多様な漫画や小説の海外実写映画化やグローバル展開で主体的な役割を担うことを目的として設立された。プロデューサーのニコラス・ゴンダ氏がＣＯＯを務める。講談社の野間省伸代表取締役は「ハリウッドや海外から映画実写のお話をいただきましたが、様々な課題も多いというのが実情」と明かし、新会社について「非常に力強いパートナーを得ました。あまり知られていなかった日本の数多くのＩＰを世界に広めていく。日本の漫画家、作家、クリエイターたちと海外の様々なクリエイターが出会うことで新しいコンテンツ、新しい表現方法が生まれてくれると思っています」と意気込んだ。

一方、来日して会見に同席したジャオ氏は、「ベリー エキサイティング！」と冒頭のあいさつで満面の笑みを浮かべた。かつて漫画家志望だった時期もある世界的名監督は、日本の漫画やアニメに対して並々ならぬ思いを持っているという。「漫画は私の骨、血と肉を作った。アニメ、小説、同人誌の全てに影響を受けました。私は孤独な子どもでしたが、漫画のキャラクターは友達でした」と力を込めた。新会社がハリウッドに影響を与えることにも期待を寄せ、「これまで違う文化のＩＰを好きに扱ってきた。ＩＰや作家に敬意を払って、作品を作るのはハリウッドにとっても健全だと思います」と語った。