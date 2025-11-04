【だにまるイラスト「水無瀬 空」】 予約期間：2026年1月12日23時59分まで 2026年7月 発売予定 価格：24,970円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「だにまるイラスト『水無瀬 空』」を2026年7月に発売する。予約期間は2026年1月12日23時59分まで。価格は24,970円。

本製品は、イラストレーター・だにまる氏のイラスト「水無瀬 空」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

いたずらな笑みを浮かべながらスカートをたくし上げる印象的なポーズを、繊細な造形と彩色で忠実に再現し、髪やスクール水着にはパール塗装を施すことで光を受けて上品に輝く質感に仕上げている。

さらに、台座にはクリアパーツを使用して水の揺らめきを表現し、全体に涼しげで透明感のある世界観を演出しているほか、水パーツは好みに合わせて自由に配置できるため、自分だけのシーン演出を楽しむことができる。

「だにまるイラスト『水無瀬 空』」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約155mm（台座込） 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)だにまる/MELONBOOKS

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。