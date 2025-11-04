最強のM2クーペが誕生！

今回発表されたM2 CSのベースとなるM2は、高性能スポーツカーのベンチマークを確立した1985年登場の「初代M3」と、1973年に誕生しそのスポーティで美しいデザインと卓越した運動性能により名を馳せた「2002（ニーマルマルニー）ターボ」の伝統を引き継ぐ、最もコンパクトなBMW Mモデル。初代M2は2016年に発表となり、現在販売されているのは2世代目となる。

M2は、全長4580×全幅1885×全高1410mm、ホイールベース2745mmというコンパクトなボディに、自然吸気エンジンのような官能的な吹けあがりと、ターボテクノロジーによる圧倒的なパワーを併せ持つ3.0リッター直列6気筒ツインターボエンジンを搭載。8速AT車のほか、よりダイレクトに操れる6速MTも選べる。税込車両価格はいずれも1018万円。

エンジンの最高出力は353kW（480ps）で、最大トルクは8速AT車が600Nm（61.2kgf-m）、6速MT車が550Nm（56.1kgf-m）。欧州仕様における0-100km/h加速は8速ATが4.0秒、6速MTが4.2秒だ。

セグメント唯一の後輪駆動コンセプトと約50:50の理想的な前後重量配分により、俊敏なハンドリングと卓越したロードホールディング性能を実現し、BMW Mモデルらしいパワフルなスタイリングとともに高いコーナリング性能を発揮。アドレナリンがほとばしる究極の「駆けぬける歓び」を実現している。

50psアップ& 30kgダイエットで0-100km/h加速は0.2秒短縮の3.8秒を実現

このたび限定販売されるM2 CSはM2をベースに、30kgの軽量化に加え、エンジンにブーストアップなどのチューニングが施されて50ps/50Nm上乗せとなる530ps/650Nmを発揮。トランスミッションは8速ATのみの設定だ。これにより、0-100km/h加速はM2から0.2秒短縮となる3.8秒を実現した。なお、「CS」とはコンペティション・スポーツの略で、これまでM3やM3ツーリング、M4に設定された経緯がある。

ダックテール風のリヤエンドが目を引くエクステリアは、ルーフやトランクリッドにCFRP（炭素繊維強化プラスチック）を採用して軽量化を実施。さらに、ドアミラーキャップ、ディフューザーなどにもCFRPを用いることで、存在感を高めている。ブレーキは、レッドキャリパーを組み合わせるカーボンセラミックディスクブレーキ。そしてトランクリッド等のモデルバッチは、ブラックをベースにレッドアクセントを効かせることで特別感を演出している。

インテリアにおいては、センターマーク付きのMアルカンターラ・ステアリングホイール、Mカーボンファイバートリム、専用CFRP製センターコンソール、CSロゴイルミネーション、Mカーボンバケットシート（前席）等を採用し、レーシングシーンを彷彿とさせる仕立て。一方で、リヤシートには大人2名が座れるスペースを確保しており、日常使いでの実用性にも配慮されている。

シャシー面では、M2をベースに、専用のエンジンマウントの採用、DSC（ダイナミックスタビリティコントロール）やMDM（Mダイナミックモード）のセッティング変更、ローダウンサスペンションの採用などが挙げられる。

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長4590×全幅1885×全高1405mm

ホイールベース：2745mm

乗車定員：4人

車両重量：1700kg

総排気量：2992cc

エンジン：直列6気筒ツインターボ

最高出力：390kW（530ps）/6250rpm

最大トルク：650Nm（66.3kgf-m）/2750-5730rpm

トランスミッション：8速AT

駆動方式：FR

0-100km/h加速：3.8秒※

0-200km/h加速：11.7秒※

最高速度：302km/h（リミッター作動）※

WLTCモード燃費：9.9km/L

税込車両価格：1488万円

※欧州仕様値

