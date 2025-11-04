山崎貴監督の新作ゴジラタイトルは『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）
山崎貴監督のゴジラ新作映画タイトルが発表された。『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）だ。
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。
山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-1.0』は、興行収入76.5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞（R）視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で ”ゴジラ” 大旋風を巻き起こした。
11月3日（月・祝） ”ゴジラの日” にTDCホールにて開催された『ゴジラ・フェス2025』にて、これまで一切の情報が明かされていなかった、山崎監督が監督・脚本・VFXを務める新作ゴジラのタイトルがついに明らかになった。
タイトルは『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）
さらに同時に公開されたのは、荒々しく書かれたゴジラ新作のタイトルロゴ。
世界中にゴジラ大旋風を巻き起こした、前作の『ゴジラ-1.0』と同様、山崎貴監督が書いたタイトルロゴがお披露目された。
公開日やストーリーなど、タイトル以外の情報は全く公開されることなく、謎に包まれたままの『ゴジラ-0.0』 ”マイナスゼロ” が示す意味はいったい何なのか。
今後発表される続報をお楽しみに。
＞＞＞『ゴジラ-0.0』ロゴや山崎貴監督をチェック（写真2点）
TM & （C） TOHO CO., LTD.
