BLACKPINK・JENNIE「ExtraL」MVが1億回再生突破 アルバム『Ruby』から3作目の快挙に
BLACKPINKのJENNIEがソロ名義で発表した楽曲「ExtraL」のミュージックビデオが、11月3日付でYouTube再生1億回を突破した。3月にリリースしたソロデビューアルバム『Ruby』に収録された楽曲のうち、「Mantra」「like JENNIE」に続く3作目の1億回再生到達作品となる。
【動画】1億回再生突破！JENNIE「ExtraL」ミュージックビデオ
「ExtraL」は、『第67回グラミー賞』で最優秀ラップアルバム賞を受賞したラッパー・ドーチー（Doechii）とのコラボレーション曲。自分の信じる道を貫く生き方の美しさをテーマに、JENNIEの力強いラップとドーチーの存在感で、今を切り拓く力を表現している。ミュージックビデオの監督は、エミネムやジュース・ワールドの作品も手がけたコール・ベネット氏が務めており、ビジュアル面でも大きな注目を集めた。
JENNIEは現在、BLACKPINKとしてワールドツアー『BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞』を開催中。ソロ活動でも、世界最大級のK-POPアワード『MAMA AWARDS 2025』にて「ExtraL」を含む3曲が「SONG OF THE YEAR」にノミネートされるなど、全9部門でのノミネートを果たしており、年末にかけてますます注目を集めている。
