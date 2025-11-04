しなこがアンバサダー就任♡シャンメリー2025で過ごすきらめくクリスマス

クリスマスの“乾杯ドリンク”として親しまれてきたシャンメリーに、今年は人気クリエイター・しなこがアンバサダーとして登場♡全国シャンメリー協同組合とともに、心ときめく冬のひとときを提案します。原宿では「しなこのシャンメリー」が先行発売され、SNS映えも抜群。限定パッケージやキュートなアレンジメニューなど、今年のホリデーはしなこカラーで華やかに楽しんで♪

しなこ×シャンメリーで広がる“ときめき”クリスマス

「シャンメリー2025」では、しなこがアンバサダーとして就任し、キャンペーンビジュアルを通じて“みんなでカンパイしたくなる”世界観を発信中。

原宿の人気ショップ「キャンディー・ア・ゴー・ゴー」では、11月20日から先行発売イベントを開催。

ショーウィンドーはしなこデザインのラッピングで彩られ、まるで夢のようなホリデームードに包まれます。

全国では、10月末から各地のシャンメリーメーカーによる販売がスタート。50年以上愛される「ポンッ」と弾ける音とともに、今年も楽しい季節の到来を感じさせてくれます♪

サーティワンの新作「カラメルアップルパイ」登場！秋の味わいを贅沢に♡

「しなこのシャンメリー」商品ラインナップをチェック♡

今回発売される「しなこのシャンメリー」シリーズは、3種類のボトルとスペシャルギフトボックスが登場。

「しなこのシャンメリー」ギフトボックス

価格：3,828円

ハート型ラベルがかわいいパープルカラーのミックスフルーツ風味。描きおろしグラス＆チャーム付き。

「しなこのシャンメリー ピンク」

価格：756円

ライチ風味の透明感あるボトルデザイン。

「しなこのシャンメリー ブルー」

価格：756円

珍しいブルーのボトルにピーチ風味♡ラベルは全4種類展開。

どのボトルもギフトやパーティーシーンを華やかに彩る、フォトジェニックなデザインです。

アレンジも自由自在♪シャンメリーで乾杯をもっと楽しく

シャンメリーは、冷凍・缶詰・旬のフルーツを使ったアレンジもおすすめ。

「フローズンマスカットシャンメリー」や「キャンドルいちごシャンメリー」など、簡単に作れる“映えドリンク”が勢ぞろい。

さらに、グラスを重ねて注ぐ「シャンメリータワー」も人気の演出♡安全に楽しめるようにトレーを敷き、割れにくいグラスを使うのがポイントです。

華やかなアレンジとともに、今年のクリスマスパーティーをもっと特別な時間に。

しなこと一緒に♡笑顔でカンパイするクリスマスを

しなこがアンバサダーを務める「シャンメリー2025」は、子どもから大人まで楽しめる特別な乾杯ドリンクとして、今年のホリデーシーズンを彩ります。

全国各地で愛され続けるご当地シャンメリーとともに、心躍るクリスマスの瞬間を♡あなたもお気に入りのフレーバーで、しなこと一緒に「ポンッ」と音を響かせてみてはいかがでしょうか♪