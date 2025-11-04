しなこがアンバサダー就任♡シャンメリー2025で過ごすきらめくクリスマス
クリスマスの“乾杯ドリンク”として親しまれてきたシャンメリーに、今年は人気クリエイター・しなこがアンバサダーとして登場♡全国シャンメリー協同組合とともに、心ときめく冬のひとときを提案します。原宿では「しなこのシャンメリー」が先行発売され、SNS映えも抜群。限定パッケージやキュートなアレンジメニューなど、今年のホリデーはしなこカラーで華やかに楽しんで♪
しなこ×シャンメリーで広がる“ときめき”クリスマス
「シャンメリー2025」では、しなこがアンバサダーとして就任し、キャンペーンビジュアルを通じて“みんなでカンパイしたくなる”世界観を発信中。
原宿の人気ショップ「キャンディー・ア・ゴー・ゴー」では、11月20日から先行発売イベントを開催。
ショーウィンドーはしなこデザインのラッピングで彩られ、まるで夢のようなホリデームードに包まれます。
全国では、10月末から各地のシャンメリーメーカーによる販売がスタート。50年以上愛される「ポンッ」と弾ける音とともに、今年も楽しい季節の到来を感じさせてくれます♪
「しなこのシャンメリー」商品ラインナップをチェック♡
今回発売される「しなこのシャンメリー」シリーズは、3種類のボトルとスペシャルギフトボックスが登場。
「しなこのシャンメリー」ギフトボックス
価格：3,828円
ハート型ラベルがかわいいパープルカラーのミックスフルーツ風味。描きおろしグラス＆チャーム付き。
「しなこのシャンメリー ピンク」
価格：756円
ライチ風味の透明感あるボトルデザイン。
「しなこのシャンメリー ブルー」
価格：756円
珍しいブルーのボトルにピーチ風味♡ラベルは全4種類展開。
どのボトルもギフトやパーティーシーンを華やかに彩る、フォトジェニックなデザインです。
アレンジも自由自在♪シャンメリーで乾杯をもっと楽しく
シャンメリーは、冷凍・缶詰・旬のフルーツを使ったアレンジもおすすめ。
「フローズンマスカットシャンメリー」や「キャンドルいちごシャンメリー」など、簡単に作れる“映えドリンク”が勢ぞろい。
さらに、グラスを重ねて注ぐ「シャンメリータワー」も人気の演出♡安全に楽しめるようにトレーを敷き、割れにくいグラスを使うのがポイントです。
華やかなアレンジとともに、今年のクリスマスパーティーをもっと特別な時間に。
しなこと一緒に♡笑顔でカンパイするクリスマスを
しなこがアンバサダーを務める「シャンメリー2025」は、子どもから大人まで楽しめる特別な乾杯ドリンクとして、今年のホリデーシーズンを彩ります。
全国各地で愛され続けるご当地シャンメリーとともに、心躍るクリスマスの瞬間を♡あなたもお気に入りのフレーバーで、しなこと一緒に「ポンッ」と音を響かせてみてはいかがでしょうか♪