フリーアナウンサー豊崎由里絵（37）が4日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ドジャースのワールドシリーズ（WS）優勝セレモニーで山本由伸投手が英語でスピーチした言葉にコメントした。

ロサンゼルス市街での優勝パレード直後のドジャースタジアムでセレモニーで山本がスペイン語と英語と日本語であいさつしたことについて、酒主義久アナから「セレモニーの中で『Losing isn't an option』と、負けは選択肢にない、と言葉を話している。その言葉がTシャツにもなっているんですよね。この言葉、どこから出てきたかというと、実はWS第2戦の前に『何としても負けるわけにはいかない』と山本投手が答えたのを専属の通訳の方が、かっこいい意訳で山本投手の名言にしてくれた」と説明した。

豊崎は「キャッチーですね。素晴らしい、ああいうところで通訳される方はこういう能力もお持ちで、すてきですね」と感動して話した。佐々木恭子アナは「覚えておかなきゃ」と語った。

山本の専属通訳は園田芳大さんで、野球とは無関係の映画館関連会社の会社員だったが、山本がド軍に加入した24年から専属通訳になっていた。