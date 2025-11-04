岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第２回が11月４日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】ヒデキに誘われたヒロトは…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月4日放送回のネタバレを含みます。

第2回あらすじ

なつみ（森七菜）は、美大入学早々、オリエンテーションの自己紹介で大失敗。

自意識過剰ななつみは、その失敗のせいで友達ができないと嘆き、つまらない学生生活を送っていた。

一方、ヒロト（岡山天音）は元気のないなつみの様子を気にしつつも、学生時代からの親友・野口ヒデキ（吉村界人）から誘われ、遊びに出かけることに。

夜遅くまでヒデキと飲んで、おめでたい報告を聞いた帰り道、なつみから突然電話がかかってきて…。