偉人の知られざる逸話や、教科書には載っていない真実など、掘り下げれば掘り下げるほど日本史はおもしろくなります（構成：山田真理）

『源氏物語』は平安時代のベストセラーだった？

Q. 古代より和歌でもっとも詠まれたテーマは？【文化】

A 離別

B 恋

C 四季

コミュニケーションの重要な手段だった

作家の丸谷才一は、「日本文化の中心には和歌があり、その和歌の中心にあるのは恋である」と指摘しました。

日本最古の歌集『万葉集』では、約4500首のうち半数以上が恋の歌。平安時代の『古今和歌集』でも、全20巻のうち5巻を恋歌に充てています。ちなみに離別歌は1巻のみです。

その理由として、当時の人々にとって和歌が大切なコミュニケーションツールだったことが挙げられます。『源氏物語』には当時17、18歳だった光源氏と恋仲になる、と源典侍（げんのないしのすけ）いう女性が登場します。

彼女の年齢はなんと57、58歳！ かなり年上で色好みと評判の人ながら、教養があり歌もうまかったことが作品からも伝わります。和歌というツールを介せば、50代後半になっても光り輝く貴公子と恋愛ができるとは夢のある話だと思いませんか？

【答え＝Ｂ】

Q. 室町時代に人気を博した中国からの輸入品をXXという【文化】

日本人は昔からブランド物が好き!?

バブルの頃、「日本の女性は海外のブランド品に夢中で嘆かわしい」などと言われましたが、古来日本人は輸入品が大好き。奈良から平安時代にかけては唐の国からさまざまな「最先端のイケてる文物」が輸入され、「唐物（からもの）」と呼んで貴族たちがステイタス・シンボルにしました。

それが武家から町人まで人気を集めるようになったのが、室町時代。中国はもとより東南アジア各地から輸入された美術品、工芸品、食材が唐物として珍重されました。

室町文化はそうした唐物をとり入れた極彩色で華やかな文化として始まったことが近年の研究で明らかに。それが次第に、唐物を日本的な美意識と調和させる試みも生じてきます。

たとえば書院造の床の間に、唐物の花入れを一つだけ飾るといった「渋い」楽しみ方が茶の湯とともに広まり、独自の文化へと発展していったのです。

【答え＝唐物】