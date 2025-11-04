「スーツ＆メガネは最強」の声

10月29日に放送された「相棒 season24」(テレビ朝日)に牋娚阿吻畴侏イゲスト出演し、話題を集めている。

「昨夜の相棒の反響が沢山で嬉しい限りです！ ありがとうございます」とXに写真を添えて投稿したのは、俳優の細貝圭。スーツ姿でメガネをかけ風を受けて涼んでいる姿が写っている。

この投稿に「え！え！え！すごいではないですか！！！」「こんなにおったまげたのは初めてです」「びっくりしすぎて素で叫びました」と「相棒」への出演に驚きの声が上がったほか、演じた役に対して「アクションキレキレでしたね」「これは準レギュラー決定ですか」「スーツ&メガネは最強」「ま、まさかの展開に度肝を抜かれました」などの感想が寄せられていた。 細貝は2008年にミュージカル「テニスの王子様」1stシーズンの日吉若役でデビュー。11年のスーパー戦隊シリーズ「海賊戦隊ゴーカイジャー」(テレビ朝日)では、悪役のバスコ・タ・ジョロキア役を演じ注目された。私生活では19年に女優の佐藤仁美と結婚、23年に離婚した。