石川遼は片岡尚之、平田憲聖と予選同組 国内男子ゴルフ組み合わせ発表
＜ACNチャンピオンシップ 事前情報◇4日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアー「ACNチャンピオンシップ」が6日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
2戦連続トップ5入り中の石川遼は今年の「日本オープン」覇者・片岡尚之、今季3戦目の平田憲聖との注目グループに組み込まれた。初日は午前7時50分に10番からティオフする。2023年大会覇者の稲森佑貴は清水大成、小西たかのりと同組。2週連続優勝を狙う佐藤大平は今平周吾、勝俣陵とのグルーピングになった。下部ACNツアー最終戦でプロ初Vを挙げた出利葉太一郎は幡地隆寛、杉原大河とラウンド。賞金ランキング1位の生源寺龍憲は小平智、阿久津未来也と予選を回る。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
