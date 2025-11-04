USJ、ハロウィーン“最恐メイズ”「今年でラスト」＆限定バージョン開始 「チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が3日をもって終了した。『チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス」は今年でラストとなるが、限定で「ギャラリーバージョン」実施される。
【画像】最狂…チャッキーのビジュアル
パーク公式サイトでは「ハロウィーン・ホラー・ナイトの最恐メイズとして君臨した『チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス』が今年でラスト」だとし、「今回、その凝った残虐描写で人気を博したメイズの内部を、ホラー・ナイト終了後の4日間限定で、特別公開することが決定！」と案内。
「カーニバルを完全再現した極彩色の怪しい世界観、思わず目を覆うおぞましい殺人シーンの数々や巨大チャッキーの造形など、見ごたえ満点！背筋も凍る奴らの恐怖の足跡を、その目に焼き付けろ！」と呼びかけている。11月4日〜7日までの限定開催。
パークの公式Xでも4日に告知され、チャッキーの最凶ビジュアルが公開された。
■「チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス 〜チャッキーの血塗られた祭典〜」
R-15指定。 チャッキーが主催する狂ったカーニバルへようこそ…足を踏み入れると、そこは驚きの地獄絵図。3Dメガネを着けて進めば、歪む視界、狂った色彩、失う平衡感覚…恐ろしく異常な空間の中あらゆる場所から襲いくる、残虐レベル限界超えのチャッキーに、叫ばずにはいられない！
