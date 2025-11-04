俳優坂口憲二（49）が、女子ゴルフツアー日米共催大会TOTOジャパンクラシック（6日開幕、滋賀・瀬田GC北コース）、男子ゴルフツアー、ダンロップ・フェニックス（20日開幕、宮崎フェニックスCC）の応援アンバサダーに就任した。大会を中継するMBSテレビが4日、発表した。

坂口は高校時代、ゴルフ部に所属。ゴルフ歴30年を超え、今でもスコア80台でプレーする。

2つの大会では現地からスペシャルリポーターとして生出演。「ゴルフは男女年齢関係なく誰もが楽しめるスポーツです。その頂点にいるトッププロ達の熱い戦いを現地からお伝えして、多くの方々にゴルフの魅力を感じてもらえるよう頑張ります！」と意気込んだ。

TOTOジャパンクラシックは第3日（8日午後2時）と最終日（9日午後1時）、ダンロップフェニックスは第3日（22日午後2時）と最終日（23日午後3時）をTBS系全国ネットで放送する。

また、坂口は両大会のナビ番組「開幕！TOTOジャパンクラシック 坂口憲二 ゴルフの話」（8日午前5時45分、関西ローカル）、「開幕！ダンロップフェニックス 坂口憲二 ゴルフの話」（22日午前5時45分、関西ローカル）で、実際にコースでプレーした様子を披露する。