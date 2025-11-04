大手芸能事務所の社長を演じて…鈴木保奈美が感じたこと「やはり…」
ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)舞台挨拶に、横山裕(SUPER EIGHT)と鈴木保奈美が登壇した。
鈴木保奈美 (C)AbemaTV,Inc.
○横山裕、鈴木保奈美と対面し「“怖えぇ”って思いました(笑)」
東京国際映画祭での作品上映後、ステージに登場した横山裕と鈴木保奈美。横山は「芸能事務所KODAMAプロダクションのマネージャー・明石隆之役を演じた横山裕です。短い時間ですが、楽しんでいただけると嬉しいです」と挨拶すると、鈴木も「こんばんは、本日はお足元も悪い中お越しいただきありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願いいたします」とそれぞれ挨拶した。
まず、横山に対し「芸能事務所のマネージャーという役柄で、ふだんのお仕事とは真反対の役柄を演じられていかがでしたか」と質問がとぶと、横山は「改めてマネージャーがいて成り立つタレントだなと思いましたし、チームでやっているので真反対の役柄ではないと思います」としつつ、隣の鈴木を見ながら「今日は、蓉子さん(鈴木保奈美演じる児玉蓉)がいて、すごく緊張感があって、背筋がぴんと伸びました。久々にお会いして、いざ対面すると“怖えぇ”って思いました(笑)」と、緊張感のある間柄を演じたことを振り返る。
○鈴木保奈美、大手芸能事務所の社長を演じて感じたこと
続いて、鈴木にも「大手芸能事務所の社長ということですが、やはり仕事として反対側の立場として演じられていかがでしたでしょうか」と質問がとび、鈴木は「“わかるなあ、そうだな”って共感するところもたくさんありましたし、“そういう意味があったのか！”と改めて納得するところもありましたし、“そんなことが!?”な部分もありました。私、まだ日が(芸能界に身を置いて)浅いので(笑)」と茶目っ気たっぷりに冗談を言う場面もあった。
【編集部MEMO】
大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生(浅香航大)を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲(柴咲コウ)。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「“不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。記事の執筆者は平田奏(川口春奈)。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。
鈴木保奈美 (C)AbemaTV,Inc.
