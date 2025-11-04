アニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』、サバシスターが歌うエンディング主題歌「今日のごはんはなんだろな」ノンクレジット映像解禁!!

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

双葉社より発行していた「月刊まんがタウン」にて、2015年12月より連載をスタートし、現在は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載している漫画「野原ひろし 昼メシの流儀」がBS朝日にてTVアニメが放送中。

原作は大人気キャラクター漫画「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画です。漫画は「クレヨンしんちゃん」シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿＜昼メシの流儀＞を描き、累計発行部数（紙／電子）は80万部超え、さらに「まんがクレヨンしんちゃん.com」での2025年の累計PV数（10月中旬まで）は735万PVを超え注目を集めている。

本作の人気の理由は、ひろしが旨いメシを食レポ的に食べるだけではなく、様々な料理のトリビアや作り方、さらにはサラリーマンならではの「後輩への奢りの悩み」、「営業の合い間の時短メシ」、「上司の愚痴」など“あるある”も詰まっていることから、大人世代の男女を中心に多くの共感を得ている。また、原作ファンには嬉しい「クレヨンしんちゃん」らしいギャグとシュールな笑いも盛り込まれ、「熱い」、「辛い」、「甘い」など料理ごとに見せる様々なひろしの「顔芸」も魅力の一つだ。

この度、解禁となったのはサバシスターが歌うエンディング主題歌「今日のごはんはなんだろな」が流れるエンディングノンクレジット映像。柔らかいタッチで描かれた野原ひろしは午前の営業が上手くいかず、さらに追い打ちをかけるように雲行きの怪しい電話も…。肩を落とすひろしだが、そこは営業のプロであり、昼メシのプロ！午後の営業に響かないように、そして自分を元気づけるために＜最高の昼メシ＞を探す。

本楽曲を出がけたサバシスターのVo/Gtのなちは「この曲が、ずっと続いていく日々の中で”笑顔”を見つけるためのヒントになったら嬉しいです！」との思いを曲に込めたと話す通り、SNSでも「元気のない人をご飯に誘うとか食事で笑顔にする優しさを感じます」、「可愛くて優しくてお腹空いちゃう」など、寄り添うような優しい歌詞とメロディーに癒される人が続出している。

また、すでにSNSでは一部、気がついた方の投稿もあるが映像には「クレヨンしんちゃん」のファンにはお馴染みのキャラクターたち、そしてサバシスターの名前が隠されている看板にも注目が集まっている。ひろしが昼メシを探していると、ラーメン店の看板に＜ラーメン◯郎＞ならぬ、“またずれ荘”に住んでいる＜四郎（よんろう）＞の名前が隠されている。さらに中盤にはサバシスターの名前がついたカフェなどもあり、簡単なものからキャラクターのイメージでつけられたお店の名前まで、その数は全部で12個！すべて見つけることが出来た方は、＜クレヨンしんちゃんのプロ＞かもしれない。

普段は見ることのできない働く男・野原ひろしの昼ドキの顔！はたして、どんな「昼メシ」が登場するのか。そして、ひろしが大事にする「流儀」とは一体!? 4話での「串かつの流儀」では「あっ！これかぁ！」「テーマパークに来たみたいだぜ！テンション上がるなー！」とSNSでも話題となっている原作のセリフで盛り上がりを見せたが、この後も原作漫画の人気回も控えており、さらなる注目が集まっている本作は各話30分、2エピソードの1度で2度美味しい放送となっている。誰もが知っている＜とーちゃん＞の、家族も知らない＜昼メシ＞を覗き見るTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』は毎週金曜日よる11時よりBS朝日にて放送中。

●作品情報『野原ひろし 昼メシの流儀』毎週金曜日 BS朝日にて、よる11時〜OA！各動画配信サービスにて順次配信！

【キャスト】

野原ひろし役：森川 智之

【スタッフ】

監督：西山司

シリーズ構成：森ハヤシ

脚本：森ハヤシ、モラル

キャラクターデザイン：山脇光太郎

音楽：多田彰文

オープニング主題歌：「ごはん食べヨ」 Mega Shinnosuke（A-Sketch）

エンディング主題歌：「今日のごはんはなんだろな」 サバシスター（PONY CANYON）

原作：『野原ひろし 昼メシの流儀』（ｷｬﾗｸﾀｰ原作：臼井儀人 漫画：塚原洋一／双葉社）

制作：シンエイ動画

アニメーション制作：DLE

＜サバシスター：プロフィール＞

なち（Vo/Gt）、ごうけ（Dr）、るみなす（Gt）からなる2022年3月に活動を開始したガールズバンド。2024年3月8日“サバの日”に1stアルバム「覚悟を決めろ！」でメジャーデビュー。以降、数々のライブ活動や国内フェスに出演し、今年の1月1日 au三太郎CMソング「ハッピーなんて」を配信リリースし話題に。

4月に3rd EP「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」、9月には森永製菓「学校にinゼリー」CMソング「才能」をリリース。

10月15日に「今日のごはんはなんだろな」も収録された2ndアルバム「たかがパンクロック！」をリリースし、初の海外単独公演含む自身最大規模のアルバムリリースツアーを現在開催中。

（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

