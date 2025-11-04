元乃木坂46畠中清羅、長女顔出し公開 リンクコーデ写真に「美人親子」「成長が早い」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】元乃木坂46の畠中清羅が11月2日、自身のInstagramを更新。長女とのリンクコーディネートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂「美人親子」話題の長女顔出しショット
畠中は「娘とリンクな日」とつづり、親子でおそろいの色違いのスウェットを着用した写真を投稿。長女が畠中の頬にキスをする微笑ましい瞬間や、ハートポーズをとる2人の姿を披露している。
この投稿には「美人親子」「娘さん可愛い」「癒やされる」「おそろコーデ素敵」「成長が早い」「笑顔が最高」などの反響が寄せられている。
畠中は2011年8月、第1期メンバーとして乃木坂46に加入。2015年4月4日に行われた1stアルバムの握手会をもってグループを卒業後、2017年秋頃に一般男性と結婚していたことを自身のブログで報告。その後、2019年6月には第1子となる女児、2021年10月には第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】