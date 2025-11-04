堀田茜、健康的な和朝食公開「手作り？」「身体に優しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】モデルの堀田茜が11月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。健康的な朝の食卓を公開した。
【写真】33歳モデル「手作り？」4品のほっこり和朝食
堀田は「あまりものあさごはん」とつづり、大根や人参などの野菜がたっぷりと入った豚汁をメインとした朝食の写真を投稿。副菜にはきゅうりとわかめの和え物、さらに梅干しを添えた健康的な和の食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「手作り？」「理想的な朝ごはん」「毎日食べたい」「身体に優しそう」「栄養バランス最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
