フリーアナウンサーの國光真耶さんが2025年11月3日にインスタグラムを更新し、芸名を「國光真耶」から以前の「小林麻耶」に戻すことを報告した。

「元の小林麻耶に戻しても良いと思えた」

アナウンサー・小林麻耶として、TBS退社後も活動していた小林さん。18年7月24日に整体師の國光吟さんと結婚後、22年5月21日に「國光真耶」に改名することを発表していた。

一方、小林さんは3日にインスタグラムを更新し、「國光真耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました」と再改名することを報告。

「これまで記事などを書いてくださる際に大変お手数をおかけいたしました」とメディアに呼びかけるとともに、「名前が全く浸透していないのにもかかわらず、國光真耶に仕事のオファーをしてくださった方々、有難うございます。感謝しています」と感謝をつづった。

また、ファンに向けても、「コメントで、真耶さん、真耶ちゃんと書いてくださった皆様、有難うございます」と感謝し、「これからも、小林麻耶をどうぞよろしくお願いいたします」とつづっていた。

さらに小林さんの夫・國光さんも同日にインスタグラムを更新し、文章をつづった画像の中で、「この度、國光真耶を元の小林麻耶に戻しても良いと思えたので戻しました」と報告。「今まで、突然の改名で、ネット記事等でも、書きづらかったり、オファーを頂く時も、なんだかしっくりこない感じがあったにも関わらず、丁寧に國光真耶様と書いて頂き、有難うございました。これからも小林麻耶として、どうぞよろしくお願いいたします」とつづっていた。

この投稿に二人の元にはエールのほか、「戻すんかい！！！」「離婚したってこと？」「戻したほうがいいと思えた、て上からじゃね？」という声も集まっていた。なお、こうした声を受けてか、國光さんは4日にコメントで、「低レベルなアカウントもいましたが、みなさん有難うございます」とつづっていた。