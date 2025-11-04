こんな“すれ違い”、どこの家庭にもあるのかも!?
一緒に暮らしていれば、価値観の違いだってそりゃ出てくる！

今回は、夫婦のちょっとした温度差から始まるモヤモヤと気づきを描いた2作品をご紹介します。

突然アイドル沼に落ちた妻。
“良い夫”なのに、妻はなぜかイライラ…？

相手を想っているはずなのに、すれ違ってしまう――
夫婦のリアルすぎる距離感と、気持ちのズレを描いた2作品。

ぜひチェックしてみてください！

突然アイドルにハマった妻を受け入れられない夫


運命の出会いって、突然来ますよね〜！

すっかりアイドルオタクに♡

でも夫には言えない事情があるんです。


でももう推し活が楽しすぎてやめられなーい！

そしてついに…！

CD100枚を買ってしまった妻！

これはさすがに夫にバレちゃう!?

アイドルオタクになった妻を、夫は受け入れられるのでしょうか…？

「推し活にハマった妻」を読む＞＞

良い夫のはずなのに…妻がずっと不機嫌なのはなぜ!?

言われなくても「やろうか？」と言える俺は同僚の間でも「良い夫」です！

それなのに妻はー。


どうしていつも妻は不機嫌なんだろう？

この後、夫婦の考え方の違いがどんどん出てきて…!?

「やってるつもり夫」を読む＞＞

他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。

