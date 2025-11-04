運命の推しに出会っちゃった…！ 夫の反応は!? リアルな”夫婦のすれ違い”を描いた作品を紹介
こんな“すれ違い”、どこの家庭にもあるのかも!?
一緒に暮らしていれば、価値観の違いだってそりゃ出てくる！
今回は、夫婦のちょっとした温度差から始まるモヤモヤと気づきを描いた2作品をご紹介します。
突然アイドル沼に落ちた妻。
“良い夫”なのに、妻はなぜかイライラ…？
相手を想っているはずなのに、すれ違ってしまう――
夫婦のリアルすぎる距離感と、気持ちのズレを描いた2作品。
ぜひチェックしてみてください！
突然アイドルにハマった妻を受け入れられない夫
運命の出会いって、突然来ますよね〜！
すっかりアイドルオタクに♡
でも夫には言えない事情があるんです。
でももう推し活が楽しすぎてやめられなーい！
そしてついに…！
CD100枚を買ってしまった妻！
これはさすがに夫にバレちゃう!?
アイドルオタクになった妻を、夫は受け入れられるのでしょうか…？
「推し活にハマった妻」を読む＞＞
良い夫のはずなのに…妻がずっと不機嫌なのはなぜ!?
言われなくても「やろうか？」と言える俺は同僚の間でも「良い夫」です！
それなのに妻はー。
どうしていつも妻は不機嫌なんだろう？
この後、夫婦の考え方の違いがどんどん出てきて…!?
「やってるつもり夫」を読む＞＞
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
「推し活にハマった妻」を読む＞＞
「やってるつもり夫」を読む＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)
一緒に暮らしていれば、価値観の違いだってそりゃ出てくる！
今回は、夫婦のちょっとした温度差から始まるモヤモヤと気づきを描いた2作品をご紹介します。
突然アイドル沼に落ちた妻。
“良い夫”なのに、妻はなぜかイライラ…？
相手を想っているはずなのに、すれ違ってしまう――
夫婦のリアルすぎる距離感と、気持ちのズレを描いた2作品。
突然アイドルにハマった妻を受け入れられない夫
運命の出会いって、突然来ますよね〜！
すっかりアイドルオタクに♡
でも夫には言えない事情があるんです。
でももう推し活が楽しすぎてやめられなーい！
そしてついに…！
CD100枚を買ってしまった妻！
これはさすがに夫にバレちゃう!?
アイドルオタクになった妻を、夫は受け入れられるのでしょうか…？
「推し活にハマった妻」を読む＞＞
良い夫のはずなのに…妻がずっと不機嫌なのはなぜ!?
言われなくても「やろうか？」と言える俺は同僚の間でも「良い夫」です！
それなのに妻はー。
どうしていつも妻は不機嫌なんだろう？
この後、夫婦の考え方の違いがどんどん出てきて…!?
「やってるつもり夫」を読む＞＞
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
「推し活にハマった妻」を読む＞＞
「やってるつもり夫」を読む＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)