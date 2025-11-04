俳優のムロツヨシ、佐藤二朗が４日、都内で行われたダブル主演を務める映画「新解釈・幕末伝」（福田雄一監督、１２月１９日公開）の新解釈決起会見に山田孝之、広瀬アリスとともに登壇した。

ムロが坂本龍馬、佐藤が西郷隆盛を演じる。２０２０年公開の「新解釈・三國志」に続く新解釈シリーズ第２弾。幕末を福田監督のオリジナル脚本で描くコメディーだ。「福田組の風神雷神」の異名を持つムロと佐藤が並び立ち、幕末の英雄たちの知られざる友情や戦いを描く。

福田監督作品２０作中１９作に出演しているムロの監督への直談判で始まった今作。今作の坂本龍馬のイメージが「出てもいない作品の打ち上げに参加するムロ」とぴったりだったという。ムロが「ムロツヨシはパブリックイメージでは無骨なまっすぐなやつというイメージだと思うんですけど…」と話し出すと、佐藤が「聞き捨てならんな」と制止。

さらに、ムロは「ふざけたやつが一人いることで、そのふざけたやつを攻撃して、（争ってた）両方が仲良くなったりするかもしれない」と自身や新解釈坂本龍馬のような存在で平和が保たれる説を提唱。

山田から「ムロツヨシが今、芸能界の真ん中にいることのいいわけをずっと聞かされているみたい」とツッコミを入れた。

初めての福田監督作品出演だった広瀬は「台本をいただいたときからノリノリでした」と笑顔。広瀬が全身タイツを着て撮るシーンがあったといい、ムロは「（広瀬は）堂々としてました。全身タイツであんなに堂々といれるんだ、頼もしいなあと思いました」と褒めたたえた。

ひげを蓄えて登壇した山田。この日のためにひげを生やしてきたのか聞かれると、「役作りで、普段めんどくさいなと思いながら過ごしてます。今日は僕の人生の中でそんな大事な日ではありません」と否定。

ムロは「くそまじめに本気で喜劇を作りました。喜劇の義務教育が今回完成しました」と作品をアピールしつつ「この裏でベストジーニスト賞やってるんですよね？」と裏のイベントについて触れた。佐藤からツッコミで「お前の短い足じゃベストジーニストは無理だよ」などと頭をはたかれると、「暴力です！法廷で会いましょう！」と笑いを誘った。

最後は再び、「休みの日はジーンズをはきます」とベストジーニスト賞を意識したセリフで締め、会場は終始爆笑が起こっていた。