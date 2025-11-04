154.69　エンベロープ1%上限（10日間）
154.61　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
154.10　現値
153.16　10日移動平均
153.01　一目均衡表・転換線
152.35　21日移動平均
151.63　エンベロープ1%下限（10日間）
150.54　一目均衡表・基準線
150.08　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
148.32　100日移動平均
148.21　一目均衡表・雲（上限）
148.05　一目均衡表・雲（下限）
147.74　200日移動平均

154円台半ばからの買いに慎重な展開。154.61に控えるボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなりそう。