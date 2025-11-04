テクニカルポイント ＄円ボリンジャーバンド2シグマ上限が154円61銭に控える
154.69 エンベロープ1%上限（10日間）
154.61 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
154.10 現値
153.16 10日移動平均
153.01 一目均衡表・転換線
152.35 21日移動平均
151.63 エンベロープ1%下限（10日間）
150.54 一目均衡表・基準線
150.08 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
148.32 100日移動平均
148.21 一目均衡表・雲（上限）
148.05 一目均衡表・雲（下限）
147.74 200日移動平均
