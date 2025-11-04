『うたコン』に岡本真夜、石川晟也（霜降り明星・せいや）が初登場 各時代の“ナンバーワンソング”特集
11日放送のNHK『うたコン』では、“1が並ぶ日”にちなみ、各時代でナンバーワンに輝いた楽曲を集めた特集が放送される。
オープニングを飾るのは、今年デビュー30周年を迎えた岡本真夜。ミリオンセラーを記録したデビュー曲「TOMORROW」のパフォーマンスで幕を開ける。大川栄策は、1983年度の年間ランキング1位の「さざんかの宿」を、小林幸子は自身最大のヒット曲「おもいで酒」を歌唱する。May J.は映画『アナと雪の女王』の主題歌「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜（エンドソング）」を披露する。
また、日本で最も売れたシングルとして知られる「およげ！たいやきくん」を、“石川晟也”名義で歌手デビューした霜降り明星のせいやが披露。石川は、自身が作詞を手がけたデビュー曲「オカンのLINE」も番組内で歌唱する。
ISSAは大ヒットドラマの主題歌として知られる「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正）のほか、自身の新曲「Everything is a part of My Life.」を、music concertoの生演奏とともに届ける。市川由紀乃は中森明菜の名曲「ミ・アモーレ」をカバーする。
「プレイバック紅白」コーナーでは、1977年の『第28回 NHK紅白歌合戦』を特集。初出場時に「あずさ2号」を披露した狩人が登場し、当時を振り返るトークとともに楽曲を届ける。
さらに番組後半には、“流し”スタイルで注目を集める田内洵也が登場。桑田佳祐がプロデュースを手がけた楽曲「深川のアッコちゃん（produced by 夏 螢介 a.k.a. KUWATA KEISUKE）」を披露する。
■放送予定
11月11日（火）午後7：57〜8：42 ＜NHK総合＞
※NHKホールより生放送
※NHK ONE（新・NHKプラス）にて同時配信および見逃し配信あり
【演奏予定曲】
「TOMORROW」岡本真夜
「おもいで酒」小林幸子
「およげ！たいやきくん」石川晟也
「ラブ・ストーリーは突然に」ISSA
「あずさ2号」狩人
「さざんかの宿」大川栄策
「ミ・アモーレ」市川由紀乃
「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜（エンドソング）」May J.
「深川のアッコちゃん（produced by 夏 螢介 a.k.a. KUWATA KEISUKE）」田内洵也
「オカンのLINE」石川晟也
「Everything is a part of My Life.」ISSA
