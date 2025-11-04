広瀬アリス、全身タイツで撮影「ノリノリでした」 ムロツヨシも驚き「堂々といる」
俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）、山田孝之（42）、広瀬アリス（30）が4日、都内で行われた映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の新解釈決起会見に出席。広瀬が、全身タイツで撮影に臨んだことを明かした。
【集合ショット】圧巻！晴れやかな衣装で登場した広瀬アリス＆ムロツヨシ＆佐藤二朗ら
福田雄一監督の劇場公開20作目となる本作は、“教科書には載っていない新解釈”による幕末エンターテインメント。坂本龍馬役をムロツヨシ、西郷隆盛役を佐藤二朗が務め、福田組を支えてきた2人が初のダブル主演を飾る。さらに、山田孝之が桂小五郎、広瀬アリスが坂本龍馬の妻・おりょうを務める。
初となる福田組について、広瀬は「これをノリノリでやるのは私ぐらいだと思っているので」とにっこり。「ノリノリでした。おりょうを演じることがとても楽しみでした」と声を弾ませた。
そんな広瀬の熱演について、佐藤は「20年ぐらい福田組にいるぐらい」、ムロは「ホームのような感じで演じていただきました」と絶賛。ムロは「（広瀬に）モザイクがかかるシーンがございます。モザイクの中は、全身タイツなんです。本当に全身タイツで、堂々と来て、待つ場所に堂々といるんです。あれはすばらしいですね！」と太鼓判を押した。
全身タイツでの撮影について、広瀬は「2回目なので、特に恥ずかしくなかった」ときっぱり。ムロは「違和感しかない人が、あんなに堂々といられるんだな」と、リスペクトのまなざしを向けていた。
