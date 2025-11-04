不倫したことを問い詰めると、言い訳をしたり開き直ったりと、なぜか強気な態度をとる人もいますよね。自分の置かれた状況を理解せず、悪びれる様子もない旦那さんにはウンザリしてしまうでしょう。今回は、不倫しておいて保身に走る夫に妻がキレた話をご紹介いたします。

不倫したのに自分を守ろうとする夫

「夫は単身赴任先で不倫をしていました。最初の頃は毎週帰ってきたのに、だんだん月に1回になり、最近では用がない限り帰ってくることはありませんでした。

そんな夫を怪しんでいろいろ探ったら、単身赴任先の職場の後輩と不倫していることが判明。夫に『不倫相手を呼び出して』『それと親にも連絡するから』と伝えると、『いや、これは俺とお前の問題だし……』と言われました。不倫したことの重大さをわかっていない夫の発言にムカついたので『は？ 私を同列に並べないでくれる？』『不倫した人は黙ってて』と睨みつけながら言うと、夫は黙り込んで私の言うことに従いました。

不倫相手と夫には慰謝料を請求し、私が有利になる形で離婚することができましたが、夫に裏切られた傷は一生消えることはありませんね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 不倫しておいて自分の身を守ろうとする姿を見ると、余計に腹が立ちますよね。なにも言える立場ではないことを、自覚してもらいたいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。