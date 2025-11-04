東ソー、今期経常を一転微減益に下方修正

東ソー <4042> [東証Ｐ] が11月4日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.4％増の457億円となり、従来の0.2％減益予想から一転して増益で着地。

しかしながら併せて、通期の同利益を従来予想の1060億円→1030億円(前期は1030億円)に2.8％下方修正し、一転して0.005％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.1％減の572億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比78.4％増の316億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.0％→11.3％に上昇した。



株探ニュース

