『ちょっとだけエスパー』第3話は突然のシリアス展開！新キャスト・新原泰佑が初登場

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第3話が本日11月4日（火）に放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

第3話から、新原泰佑演じる新キャラクター・紫苑（しおん）が登場。

新原は、ドラマ『御上先生』（2025年）で松坂桃李演じる主人公の亡き兄を演じてインパクトを残したほか、舞台『インヘリタンス‐継承‐』や『球体の球体』（ともに2025年）でまったく異なる役柄を演じた実力が評価され、第32回読売演劇大賞で杉村春子賞を受賞した。

現在放送中のドラマ『25時、赤坂で Season2』でも大躍進中の新原が本作で演じる紫苑は、ディーン・フジオカ演じる花咲か系エスパー・桜介の息子らしい…？

第2話では、ミッション中に何度となく「花咲かせとく？」と仲間たちに尋ねるものの、「今はいい」「今咲かせて何の意味が？」と罵倒され続けて役立たず扱いだった桜介。

エスパーとしての能力もみそっかすながら、ターゲットを足止めするために車のバンパーを外して笑顔で待っている…など、ディーン・フジオカ史上衝撃的な“アホの子”っぷりを炸裂させ、人気沸騰中のキャラクターとなっている。

そんなチャラくておバカなムードメーカー桜介には、実は衝撃の過去があるようで…。第3話では、その“秘められた過去”が明らかに。

新原に親子を演じるディーンの印象を尋ねると、「気さくで、ファンキーで、フリーダムで、色気爆発！」とすっかりその魅力にハマッている様子。初対面時、「『今日さ、筋トレしてさ、足が小鹿みたいにプルプルしているんだよね』という話から始まりました（笑）」と、おディーン様ワールド全開のエピソードも明かしてくれた。

新原が「語りたいことがたくさんあるんですが、ネタバレになっちゃうので、ぜひ本編を見ていただいて…。皆さんに紫苑を愛していただければなと思っております」と話した紫苑は、物語にどう絡んでくるのか。

◆爆破予告ミッション…シリアスな急展開

第3話で文太（大泉）らが挑むのは、「爆発で人が死ぬのを止める」という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、縁日でにぎわう神社。そのうえ、タイムリミットまで時間がない…。

大急ぎで神社に駆けつける文太たちは、ちょっとだけの力を駆使して、街の人々を救うことができるのか。さらに文太は、高校生の息子がいるという桜介をはじめ、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）ら仲間たちが抱える秘密を知ることになり…。

浴衣に身を包み、誰ひとり犠牲にならないよう奔走する豪華キャスト陣の姿は見ごたえ抜群。危険なミッションや仲間たちの過去…見逃せない展開が待ち受ける第3話に注目だ。

◆新原泰佑（紫苑・役）コメント

――本作に出演が決まった際のお気持ちは？

こんな豪華な座組に自分が入らせていただけるなんて本当なのかな…と信じられないような気持ちでした。そして社会問題にちょっと風刺のようなものを随所に散りばめていく、ある種“エンタメのあり方”を提示しているような野木さんの脚本がすごく好きなんです。

この作品にもそういう解放や救いのようなものがあるなと感じたので、お話をいただいて本当にうれしかったです。

あと僕は『水曜どうでしょう』が大好きなので、大泉さんとご一緒できるのもうれしかったです！

――父親役のディーン・フジオカさんの印象は？

僕は『ユーリ!!! on ICE』（2016年）というアニメが大好きなんですが、そのオープニング曲『History Maker』をディーンさんが歌ってらっしゃるんですよ。“こんなに美しい曲を奏でる人がいるんだ！”と思いながら聴いていたので、声の印象がすごく強かったです。

実際はどんな方なんだろうと思っていたら、本当に気さくで、ファンキーで、フリーダムで、色気爆発！ 初手で撃ち抜かれた感じでした（笑）。

クランクインがディーンさんとのシーンだったんですが、「初めまして」とごあいさつをさせていただいた瞬間、「いやさ、今日さ、朝さ、筋トレしてさ。そしたらさ、ほんとさ、小鹿みたいにさ、足がプルプルしているんだよね、今」っておっしゃって（笑）。

そのときに僕は、ディーンさんの寛大さというか、草原のように広いところに立っているような懐の深い方なんだろうなと感じて、すごくお話しやすかったです。

――第3話にはサッカーやお祭りのシーンが登場します。撮影時のエピソードをお聞かせください。

僕はサッカーの経験がないので、撮影当日にサッカー部員役の皆さんに「僕にサッカーを教えてください！」という新入部員みたいな感じでごあいさつしました。

みんなは18歳、19歳とかなんですが、和気あいあいと撮影することができました。待ち時間もサッカー部のみんなと友だちみたいにずっとしゃべっていて、すっかり仲良くなっちゃいました。

そして僕はお祭りが大好きなので、撮影も超楽しみました。そしたら撮影終わりに、おじさんがチョコバナナを1本くださったんですよ。たぶん僕が物欲しそうに見ていたんでしょうね（笑）。すごくうれしくて、思わず「大事にします！」と言ったら、「いや、いま食べなよ！」って（笑）。

――もしエスパーになれるとしたら、どんな力が欲しいですか？

僕は甘いものやお酒など、とにかく食べたり飲んだりするのがすごく好きなので、いくら食べても太らない、体型が変わらない能力があったらいいなと思います。しかも自分の体重を自由自在に増減できたら役作りにも使えそうですよね。そんな都合のいい能力があればいいのに…と、いつも思っています。

――視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

今夜、紫苑が初登場します。彼はすごく純真無垢で無邪気。そんな彼の“無邪気と無知がゆえの恐ろしさ”というようなものをどう描くか、監督とディスカッションしながら作っています。

それがこの作品のどういうアクセントになるのか…、そして紫苑という名前をつけてくれた桜介との関係性や、紫苑という存在に込められたメッセージ性みたいなものも、楽しみにしていただきたいです。

個人的に紫苑は大好きなキャラクターなので、この役をいただけてほんとに幸せです。精いっぱい演じております。語りたいことがたくさんあるんですが、ネタバレになっちゃうので、ぜひ本編を見ていただいて…。皆さんに紫苑を愛していただければなと思っております。どうぞ、この先もお楽しみに！