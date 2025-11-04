豚バラ×みそバターでコク満点


【写真を見る】【SNSで1.4万いいねの万バズレシピ】「豆もやしナムル」は子どもウケも抜群、おつまみにも◎

いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■豚バラ×みそバターでコク満点

もやしと豚バラのみそバター蒸し

もやしと豚バラのみそバター蒸し（料理・上島亜紀、撮影・澤木央子）


1人分：435kcal

塩分：2.7g

■【材料（2人分）】

もやし…1袋（約200g）

豚バラ薄切り肉…200g

ホールコーン…50g

A〈混ぜる〉

・みそ、しょうゆ…各大さじ1

片栗粉

バター

■【作り方】

1　直径約20cm、高さ5〜6cmの耐熱の器にもやしの半量、コーンの半量を順に広げ入れる。

2　豚肉はキッチンばさみで6cm幅に切り、片栗粉大1/2をまぶして半量を1に重ねて広げる。

3　残りのもやし、コーン、豚肉を順に重ねて広げ、Aをぬり広げる。

4　ラップをかけて8分レンチン（600W）し、そのまま約1分おく。取り出してバター10gを加え、よく混ぜる。

料理／上島亜紀、撮影／澤木央子

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』