みそバターでコク満点！ ごはんがすすむ「もやしと豚バラのみそバター蒸し」
【写真を見る】【SNSで1.4万いいねの万バズレシピ】「豆もやしナムル」は子どもウケも抜群、おつまみにも◎
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■豚バラ×みそバターでコク満点
もやしと豚バラのみそバター蒸し
1人分：435kcal
塩分：2.7g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約200g）
豚バラ薄切り肉…200g
ホールコーン…50g
A〈混ぜる〉
・みそ、しょうゆ…各大さじ1
片栗粉
バター
■【作り方】
1 直径約20cm、高さ5〜6cmの耐熱の器にもやしの半量、コーンの半量を順に広げ入れる。
2 豚肉はキッチンばさみで6cm幅に切り、片栗粉大1/2をまぶして半量を1に重ねて広げる。
3 残りのもやし、コーン、豚肉を順に重ねて広げ、Aをぬり広げる。
4 ラップをかけて8分レンチン（600W）し、そのまま約1分おく。取り出してバター10gを加え、よく混ぜる。
料理／上島亜紀、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』