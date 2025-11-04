リサとガスパールがパンダとコラボ!? 神戸阪急の「Pantasy Christmas」が可愛すぎる！限定グッズも
【写真】可愛すぎる限定グッズ
神戸阪急では、11月5日（水）から12月25日（木）まで、2025年のクリスマスのテーマ「Pantasy Christmas（パンタジー クリスマス）〜ぬくもりがつながる、やさしい冬の魔法〜」のコンセプトのもと、フランスの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーションしたクリスマスプロモーションを全館で開催！
■パンダとファンタジーをかけて「Pantasy Christmas」！リサとガスパールも一緒に夢のようなクリスマスを！
「Pantasy Christmas」は、「Panda（パンダ）」と「Fantasy（ファンタジー）」を合わせた造語。
「リサとガスパール、そしてパンダと一緒に、心あたたまる、夢のようなクリスマスを過ごしましょう」というメッセージが込められています。
■本館2階 パティオステージ2で楽しめるオリジナル商品＆特典！
本館2階 パティオステージ2では、神戸阪急オリジナルデザインの限定アイテムや、購入に応じてプレゼントも！
1. 限定オリジナル商品が登場
「Pantasy Christmas」のオリジナルイラストをモチーフにした限定商品がラインナップ！
●まちこまち
あみぐるみ クリスマスリース 11,000円【限定9】（左）／あみぐるみ マスコット（3体セット）9,988円【限定12】（右）
「リース」はクリスマスリースと、マスコット3体（リサ、ガスパール、パンダ）のセット。"神戸阪急オリジナルイラストをモチーフにした、かわいいクリスマスリースでクリスマス気分が盛り上がります。マスコットは取り外しOK。
「あみぐるみ マスコット（3体セット）」は、マスコット3体（リサ、ガスパール、パンダ）のみのセット。とにかく可愛い！
●UMIKIRIN（ウミキリン）
リサとガスパール エコバッグ（大）2,420円（左）／リサとガスパール コンビニエコバッグ（右）
世界中から運ばれてくるコンテナを荷下ろしするガントリークレーン、通称キリンが日本一生息する港町神戸。港に行くと"キリン"の群れが見られます。神戸を代表するモチーフと、リサとガスパールがコラボ！
2. 「リサとガスパール期間限定ショップ」で購入すると先着プレゼントが！
期間中「リサとガスパール期間限定ショップ」で1点以上購入すると、リサとガスパールの神戸阪急オリジナルステッカーがもらえます！ デザインは全3種、ランダム配布。先着5,000名限定で、なくなり次第配布終了だから急いで！
■イベントも！リサとガスパールに会える！
■クリスマスツリー点灯式にリサとガスパール登場！
高さ約7mの大きなクリスマスツリーが、4本のツリーに囲まれて登場します 。
点灯時間に合わせてリサとガスパールが登場し、記念撮影も楽しめます！
●日時: 11月5日（水）午後5時から
●雨天中止
●会場: 本館2階山側入口前 グランパティオ
■「リサとガスパール」 Pantasy Christmas スタンプラリー
クリスマス気分を盛り上げるお楽しみイベントとして、スタンプラリーを実施 。
期間中、館内に設置されているスタンプを5個すべて集めると、オリジナルポストカードがもらえます（先着2,000名）！
●会期: 11月5日（水）〜12月25日（木） ※最終日は午後6時まで
●スタンプ第3弾は12月17日(水)からスタート 。
●プレゼント進呈期間: 12月17日（水）〜25日（木） ※最終日は午後6時まで
●プレゼント申請場所: 本館2階パティオステージ2
●1人1回限り、なくなり次第終了
今年のクリスマスは、リサとガスパールとパンダが届けてくれる「Pantasy Christmas」の優しい魔法を、神戸阪急で体験してみてはいかがでしょうか？
（C）2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
【レタスクラブWEB編集部YYY】