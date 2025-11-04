神戸阪急のクリスマスに注目


【写真】可愛すぎる限定グッズ

神戸阪急では、11月5日（水）から12月25日（木）まで、2025年のクリスマスのテーマ「Pantasy Christmas（パンタジー クリスマス）〜ぬくもりがつながる、やさしい冬の魔法〜」のコンセプトのもと、フランスの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーションしたクリスマスプロモーションを全館で開催！

■パンダとファンタジーをかけて「Pantasy Christmas」！リサとガスパールも一緒に夢のようなクリスマスを！

テーマは「Pantasy Christmas」


「Pantasy Christmas」は、「Panda（パンダ）」と「Fantasy（ファンタジー）」を合わせた造語。

「リサとガスパール、そしてパンダと一緒に、心あたたまる、夢のようなクリスマスを過ごしましょう」というメッセージが込められています。

■本館2階 パティオステージ2で楽しめるオリジナル商品＆特典！

本館2階 パティオステージ2では、神戸阪急オリジナルデザインの限定アイテムや、購入に応じてプレゼントも！

1. 限定オリジナル商品が登場

「Pantasy Christmas」のオリジナルイラストをモチーフにした限定商品がラインナップ！

「まちこまち」あみぐるみ　クリスマスリース（左）あみぐるみ　マスコット（3体セット）（右）


●まちこまち

あみぐるみ　クリスマスリース　11,000円【限定9】（左）／あみぐるみ　マスコット（3体セット）9,988円【限定12】（右）

「リース」はクリスマスリースと、マスコット3体（リサ、ガスパール、パンダ）のセット。"神戸阪急オリジナルイラストをモチーフにした、かわいいクリスマスリースでクリスマス気分が盛り上がります。マスコットは取り外しOK。

「あみぐるみ　マスコット（3体セット）」は、マスコット3体（リサ、ガスパール、パンダ）のみのセット。とにかく可愛い！

「UMIKIRIN（ウミキリン）」リサとガスパール　エコバッグ（大）（左）、リサとガスパール　コンビニエコバッグ（右）


●UMIKIRIN（ウミキリン）

リサとガスパール　エコバッグ（大）2,420円（左）／リサとガスパール　コンビニエコバッグ（右）

世界中から運ばれてくるコンテナを荷下ろしするガントリークレーン、通称キリンが日本一生息する港町神戸。港に行くと"キリン"の群れが見られます。神戸を代表するモチーフと、リサとガスパールがコラボ！

2. 「リサとガスパール期間限定ショップ」で購入すると先着プレゼントが！

リサとガスパールの神戸阪急オリジナルステッカー


期間中「リサとガスパール期間限定ショップ」で1点以上購入すると、リサとガスパールの神戸阪急オリジナルステッカーがもらえます！ デザインは全3種、ランダム配布。先着5,000名限定で、なくなり次第配布終了だから急いで！

■イベントも！リサとガスパールに会える！

クリスマスツリー


リサとガスパールのグリーティングも！


■クリスマスツリー点灯式にリサとガスパール登場！

高さ約7mの大きなクリスマスツリーが、4本のツリーに囲まれて登場します 。

点灯時間に合わせてリサとガスパールが登場し、記念撮影も楽しめます！

●日時: 11月5日（水）午後5時から

●雨天中止

●会場: 本館2階山側入口前 グランパティオ

■「リサとガスパール」 Pantasy Christmas スタンプラリー

スタンプラリーも


クリスマス気分を盛り上げるお楽しみイベントとして、スタンプラリーを実施 。

期間中、館内に設置されているスタンプを5個すべて集めると、オリジナルポストカードがもらえます（先着2,000名）！

●会期: 11月5日（水）〜12月25日（木） ※最終日は午後6時まで

●スタンプ第3弾は12月17日(水)からスタート 。

●プレゼント進呈期間: 12月17日（水）〜25日（木） ※最終日は午後6時まで

●プレゼント申請場所: 本館2階パティオステージ2

●1人1回限り、なくなり次第終了

今年のクリスマスは、リサとガスパールとパンダが届けてくれる「Pantasy Christmas」の優しい魔法を、神戸阪急で体験してみてはいかがでしょうか？

（C）2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

【レタスクラブWEB編集部YYY】