本日11月4日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はゲストにみちょぱ、菊地亜美、長尾謙杜（なにわ男子）を迎える。

■長渕剛の「乾杯」をミャンマー人に聞いてもらうと大合唱が

「70秒後ミャンマー人に長渕剛の『乾杯』を聞かせたくなる」映像を紹介。日本では結婚式の定番曲にもなっている長渕の「乾杯」をミャンマー人に聞いてもらうと、ミャンマー語で大合唱が始まる。それは一体なぜ？また、中国や台湾では、長渕の「とんぼ」が日本とはまったく違う形で受け入れられている。その映像にスタジオ一同ビックリ！

■長尾謙杜のお尻の拭き方は“正解”なのか？

トイレにまつわるさまざまな情報が続々登場。今では新幹線や在来線など、快適に使える列車のトイレ。その裏には人々の苦悩の歴史が隠されていた。高度成長期、列車内のトイレはとんでもない仕組みだった！列車のトイレをめぐる苦難の物語とは!?

まずは、スタジオメンバーが普段どんな拭き方をしているのか、トイレットペーパーの使い方・お尻の拭き方を、せいやと長尾が披露することに。「“後ろ派”ですよ」と言いながらアイドル・長尾の貴重すぎる実演を、藤井が実況!? 専門家が教える正しいお尻の拭き方は意外な方法で…。長尾の拭き方は“正解”なのか？

「人はなぜ湿っているものがイヤなのか？」という疑問を深掘り。シャツの汗染みなど、ちょっと湿ったものに対して嫌悪感が湧くことが多い。専門家に聞くと、湿ったものには微生物が繁殖しやすく、嫌悪感は感染症から身を守りたいという役割を果たしているのではないかとのこと。

番組では、人間はどんなものが湿っているのが一番イヤなのか、予想外のもの5つが湿っているトラップを仕掛けて被験者の反応を検証。「これはすごいね！」とヒコロヒーが声を上げるなど、スタジオメンバーも思わず顔をしかめるシチュエーションで、一体どんな結果に!? スタジオでは、どんなものが湿っていたらイヤなのかをぶっちゃけトーク！

■番組概要

放送日時：2025年11月4日（火）22時00分〜23時00分

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー

＜ゲスト＞

菊地亜美、長尾謙杜（なにわ男子）、みちょぱ

