Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

なんだか寝起きがスッキリしないまま、デスクワークに向かう。そんな日って、どうにも集中力が続かない感じがしますよね。もしかしたらこのモヤモヤの一因が、毎晩使っている枕にあるかもしれない…そう感じている方にぜひ知ってほしいアイテムが、NASA開発の衝撃吸収素材を採用した「3D無重力枕 炭眠（スミミン）」。その特長をまとめてご紹介します。

40個のブロックが姿勢に寄り添う、独自の構造

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

この「3D無重力枕 炭眠」、ちょっと面白い構造をしているんです。最大の特長は、内部に配置された40個のブロックカット構造。頭の重みや寝返りに合わせて、内部のブロックが形を変えながら圧力をうまく分散してくれます。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

ブロックカット構造は、首や肩に触れる部分はしっかりと首のカーブを作り出すように、大きめのサイズに。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

細かく動く頭部は小さなブロックカットを行うことで、睡眠中の多様な動きでもしっかりと圧力を分散。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

眠っている時の体の負担を軽減する、理想的な寝姿勢は上の画像のようだと言われています。「3D無重力枕 炭眠」は仰向け寝でも横向き寝でも、首や頭部のカーブに自然に沿うように設計されているのがポイント。枕にかかる圧力に応じて内部のブロックが沈みこむため、体型や寝姿勢に合わせて枕が快適な高さに合わせる「オーダーメイドのような枕」とも言えます。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

さらにこの枕は優しく包み込むソフト層と、しっかり支えるハード層の2面タイプ。好みや気分に合わせて上下で硬さを使い分けられます。ひとつの枕でで2タイプの寝心地を選べるこの柔軟性が、毎日の快適な睡眠環境をサポートしてくれるんじゃないでしょうか。

NASA開発の衝撃吸収素材に活性炭を配合！ 日本×台湾、共同開発の3D無重力枕 炭眠スミミン 6,566円 【数量限定 33％OFF】3D無重力枕 炭眠スミミン 1点 商品をチェックする

寝心地だけじゃない。快適性と耐久性という「賢さ」

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

頭を預けた瞬間に感じる、ふんわりとした柔らかさ。でも沈み込みすぎず、奥でしっかり支えられる安定感があります。この絶妙なバランスを実現しているのが、NASA開発の衝撃吸収素材「メモリーフォーム」。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

メモリーフォームはスペースシャトルの打ち上げや離陸時、宇宙飛行士の体に掛かる大きな負担を軽減するためにNASAで開発された特殊素材。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

メモリーフォーム素材の枕がしっかりと衝撃を吸収することで、平均4〜6kgと言われている人間の頭の重さもしっかりと分散して支えてくれます。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

さらに「3D無重力枕 炭眠」は本体に活性炭を配合し、寝汗などのニオイにも配慮。枕を貫く合計12個のエアホール（通気孔）が熱と湿気の逃げ道を確保するので、頭部のムレ感を軽減し、快適な睡眠環境を目指しています。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

毎日使うモノだからこそ耐久性も気になるところ。すぐにへたっては困ります。この枕は、8万回もの圧縮を行う圧力耐久試験をクリアした（※東京都専門機関にて試験/2022年）、長期使用を想定した設計。すぐに合わなくなる枕を何度も買い替えるサイクルから解放されるのは、長期的に見ればとても賢い選択ではないでしょうか。

その「なんとなく」を、新しい寝心地に変えてみる

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

「3D無重力枕 炭眠」は高さ別にS/M/Lの3サイズを用意。シルクのように滑らかなモダール生地の専用カバーも心地よい肌触りです。

人生の約3分の1を占める睡眠時間。その時間を心地よく過ごすことが、日中の活動にも影響を与えるかもしれませんよ。

もし今使っている枕に少しでも違和感を感じているなら、「3D無重力枕 炭眠」を検討してみる価値はあるんじゃないでしょうか。以下より詳しくチェックしてみてください。

NASA開発の衝撃吸収素材に活性炭を配合！ 日本×台湾、共同開発の3D無重力枕 炭眠スミミン 6,566円 【数量限定 33％OFF】3D無重力枕 炭眠スミミン 1点 商品をチェックする

＞＞NASA開発の衝撃吸収素材に活性炭を配合！ 日本×台湾、共同開発の3D無重力枕 炭眠スミミン

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

Source: CoSTORY