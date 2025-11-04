CLリバプール戦はメンバー外。マドリー期待の新星が恥骨炎の診断。今後は回復状況を見守ることに
ラ・リーガで首位のレアル・マドリーは現地11月３日、フランコ・マスタントゥオーノの負傷を発表した。
リリースによれば、マスタントゥオーノは３日に医療部門の検査を複数受けた結果、恥骨炎と診断された。なお、加療期間は現時点で公表されておらず、今後の回復状況を見守ることになるようだ。
マドリーは４日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で、リバプールと敵地アンフィールドで対戦する。この一戦の招集メンバーにマスタントゥオーノは含まれていなかった。
18歳のFWは、今夏にアルゼンチンの強豪リーベル・プレートから鳴り物入りで加入。ここまで公式戦12試合に出場し、１ゴール・１アシストをマークしている。
俊英の離脱にSNS上では「こういう怪我は本当に痛い」「回復することを祈っている」
「早く戻って来てね！」「エンドリッキが代わりに出場するのか？」「まじか」「ヤマルと同じ恥骨痛か...」「焦らずに治療に専念してくれ」といった声があがった。
今シーズン、マドリーのシャビ・アロンソ監督はマスタントゥオーノを積極的に起用してきただけに、チームにとっては小さくない痛手となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】
リリースによれば、マスタントゥオーノは３日に医療部門の検査を複数受けた結果、恥骨炎と診断された。なお、加療期間は現時点で公表されておらず、今後の回復状況を見守ることになるようだ。
マドリーは４日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で、リバプールと敵地アンフィールドで対戦する。この一戦の招集メンバーにマスタントゥオーノは含まれていなかった。
俊英の離脱にSNS上では「こういう怪我は本当に痛い」「回復することを祈っている」
「早く戻って来てね！」「エンドリッキが代わりに出場するのか？」「まじか」「ヤマルと同じ恥骨痛か...」「焦らずに治療に専念してくれ」といった声があがった。
今シーズン、マドリーのシャビ・アロンソ監督はマスタントゥオーノを積極的に起用してきただけに、チームにとっては小さくない痛手となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】