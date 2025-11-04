木梨憲武が自身のInstagramを更新し、所ジョージ＆ヒロミ、FRUITS ZIPPERらとのショットを披露した。

【写真】木梨憲武＆所ジョージ＆ヒロミと“ふるっぱー”の和やかな集合ショット

■木梨憲武が神奈川県厚木市の音楽フェスに出演

木梨は、11月2日に神奈川県厚木市の厚木中央公園で開催された音楽フェス『第１０回あつぎミュージックフェスティバル』に“木梨憲武withFriend’s”として、所とヒロミと共にステージに立った。

本投稿は、「大谷さん、山本さん、佐々木さん、ルメールさん、おめでとう！！」とコメント。MLBのワールドシリーズを連覇したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木耦希投手、そして競馬のG1レース“天皇賞”優勝のクリストフ・ルメール騎手へのお祝いの言葉を記した。続けて「フルーツジッパーさん、7ORDERさん、バリスティックボーイズさん、AKさん、ジョージさん、ヒロミさん、堀健さん、竹山さん、チーム矢吹さん、厚木フェス終了！！本日はおめでとうございます！！」とフェス出演者の名前を列挙して、集合ショットを公開。

写真は、木梨＆所＆ヒロミの3人とFRUITS ZIPPERの7人が笑顔で収まる集合写真（1枚目）をはじめ、多数のオフショットが公開された。7ORDERやBALLISTIK BOYZ、AK-69といった共演者との豪華ショットが次々と披露され、さらにMCを務めたカンニング竹山や堀内健（ネプチューン）、武田真治らを交えた賑やかな集合ショットも添えられた。フェスをともに盛り上げた共演者との和やかな交流を伝えた。

SNSには「最高に楽しい時間をありがとう」「凄い世界線」「写真だけでも楽しさが伝わってきます！」といった様々なコメントが集まっている。

■FRUITS ZIPPER仲川瑠夏「実は、るな地元厚木なんだよおお」

FRUITS ZIPPERも公式Xを更新し、バックステージでステージ衣装でのオフショットを披露した。

また、仲川瑠夏は自身のXで厚木出身であることを告白。「実は、るな地元厚木なんだよおお 地元公表出来て、こうやって育ってきた場所で凱旋ライブができてとっても嬉しかったです！ 厚木を盛り上げれるようにもこれからも頑張りたいねっ楽しかったああ！」とコメント。厚木市のマスコットキャラクター“あゆコロちゃん”との2ショットを披露している。