4日13時現在の日経平均株価は前週末比271.80円（-0.52％）安の5万2139.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1065、値下がりは499、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は242.43円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が144.45円、ファストリ <9983>が94.55円、リクルート <6098>が32.22円、第一三共 <4568>が29.39円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を130.30円押し上げている。次いでファナック <6954>が50.00円、レーザーテク <6920>が43.37円、住友電 <5802>が20.24円、ネクソン <3659>が16.30円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、空運、石油・石炭と続く。値下がり上位には海運、小売、サービスが並んでいる。



※13時0分8秒時点



株探ニュース

