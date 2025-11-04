牛角、“食欲の秋”にぴったりの充実コース登場 税込3058円で50品食べ放題
レインズインターナショナルが展開する牛角では、4日から21日の期間限定で、焼肉の人気メニューを手頃に楽しめる「50品食べ放題コース」が登場する。価格は1人税込3058円で、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューから創作焼肉まで幅広く味わえる、“食欲の秋”にぴったりの充実コースとなっている。
【写真】大人気おさつバターも！大満足なメニュー詳細
同店では、“焼肉をもっと気軽に楽しんでほしい”という想いから、焼肉で人気のメニューを中心に構成した「50品食べ放題コース」を期間限定で販売。同コースでは、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューをはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」などの創作焼肉、各種キムチやおつまみ・サラダから、人気の「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」など、バランスよく50品をそろえる。手頃ながらも、同店ならではの満足感をしっかり感じられる内容となっている。
また、同店の食べ放題では、小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引きと、家族でもお得に楽しめる価格設定を採用。今回の新コースでも同様に割引が適用されるため、幅広い世代が気軽に焼肉を楽しめる。
【写真】大人気おさつバターも！大満足なメニュー詳細
同店では、“焼肉をもっと気軽に楽しんでほしい”という想いから、焼肉で人気のメニューを中心に構成した「50品食べ放題コース」を期間限定で販売。同コースでは、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューをはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」などの創作焼肉、各種キムチやおつまみ・サラダから、人気の「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」など、バランスよく50品をそろえる。手頃ながらも、同店ならではの満足感をしっかり感じられる内容となっている。
また、同店の食べ放題では、小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引きと、家族でもお得に楽しめる価格設定を採用。今回の新コースでも同様に割引が適用されるため、幅広い世代が気軽に焼肉を楽しめる。