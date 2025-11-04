【セリア】にこんなに可愛いの売ってるなんて！ 110円に見えない♡「おしゃれ巾着」

100均価格で買える巾着は、いくつあっても欲しくなりそう。ガジェットやコスメをまとめたり、バッグインバッグとして使ったり、旅行時の小物整理にもきっと活躍してくれます。中でも【セリア】の巾着は、色合いや素材感がおしゃれで、プチプラとは思えないクオリティ！ 今回は秋冬に買い足したい、おすすめ巾着をピックアップしました。

ぽこぽこなコーデュロイ素材が可愛い

【セリア】「巾着 コーデュロイ」\110（税込）

ぽこぽことした質感がキュートなコーデュロイ素材の巾着。およそ12 × 10cmのコンパクトサイズで、ちょっとした小物入れに重宝しそうです。英字ロゴのタグがセンスたっぷりで、さりげなくトレンド感も演出してくれそう。優しげなピンクと温かみのある素材が、日常シーンに癒しを添えてくれる一品です。

レザー風素材でエレガントな一品

【セリア】「フェイクレザー巾着」\110（税込）

まるで雑貨屋で見かけるような、おしゃれなレザー調巾着。シボ感のある風合いが大人っぽさを引き立て、プチプラとは思えない上品な雰囲気を醸します。ナイロンや綿の巾着よりも厚みがあるから、ガジェットやサングラスなど傷をつけたくないアイテムの収納にもおすすめ。およそ15 × 18cmのサイズで、スマホや充電器なども収納しやすそうです。

