イタリア１部ＡＣミランのクロアチア代表ＭＦルカ・モドリッチ（４０）によるサッカー選手のトップ５が、驚きを呼んでいる。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」などによると、モドリッチはユーチューバーの＠ｔｈｅｒｅａｌｙｅｓｕｓとのＳＮＳ企画でトップ５を発表。迷わずアルゼンチン代表ＦＷマラドーナ、ブラジル代表ＦＷロナウド、クロアチア代表ＭＦズボニミール・ボバン、イタリア代表ＭＦフランチェスコ・トッティ、フランス代表ＭＦジネディーヌ・ジダンとレジェンドの名前を挙げた。

モドリッチのチョイスはすぐさま世界に拡散。ＳＮＳ上では、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）とポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（アルナスル）が入っていないことに驚きの声が上がった。同紙は「多くのファンは、メッシ、Ｃ・ロナウド、そしてペレの名前さえ含まれていないことに驚いた」と伝えた。

カタールメディア「ビーインスポーツ」は、メッシやＣロナを入れなかったことについて「彼のリストは、挑発というより、彼のスタイルを反映しているようだ」と分析した。