中村充孝が今季限りで現役を引退

JFLのいわてグルージャ盛岡が11月4日、MF中村充孝が今季限りで現役引退することを発表した。

SNSでは「もっと見たかったな…」「一時代が終わっていく」など惜別コメントが多く寄せられている。

現在35歳の中村は2009年に市立船橋高校から京都サンガF.C.に入団しプロデビュー。13年に鹿島アントラーズに移籍し、4つのタイトルを獲得した。20年にはモンテディオ山形に移籍し、22年からいわてでプレーをしていた。

そのなかで今季限りでの現役引退を決断。中村は所属した4クラブそれぞれに感謝の言葉を伝え、「サッカー人生、本当に素晴らしい人達、環境に恵まれこここまで出来ました」とまとめた。鹿島、いわてで共にプレーをした元日本代表DF西大伍に続いての現役引退となった。

SNSでも「鹿島の13番として名を残した偉大な選手」「セカンドキャリアも楽しみにしてます」「思い入れのある選手がまた1人」「魔法のようなプレーをたくさん見せてくれました」「もっと見たかったな…」「一時代が終わっていく」「またグルージャにコーチでも監督でも戻って来てください」「寂しいです」などコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）