指原莉乃、ドジャースユニ姿に反響「超かわいい」「最高すぎ！！！」
AKB48元メンバーでタレントの指原莉乃が3日にインスタグラムを更新。MLBワールドシリーズ連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースのユニフォーム姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】ドジャーズロゴをバックにポーズを決める指原莉乃（ほか2枚）
指原が「乗るしかない、このビッグウェーブに！」と投稿したのは、1年以上前の旅行で撮影されたというアメリカでのオフショット。複数公開されている写真には、ドジャースのユニフォームを来てピースサインを見せる笑顔の指原や、おなじみのチームロゴをバックに佇む姿、ホットドッグを食べながらカメラにウインクする様子などが収められている。
投稿の中で指原は「おめでとうございます！」とロサンゼルス・ドジャースのMLBワールドシリーズ連覇を祝福しつつ「本当に思い出の経験だからまたスタジアムに観に行きたいなあ…」とつづっている。
彼女が披露したアメリカのオフショットに、ファンからは「超かわいい」「最高すぎ！！！」「綺麗だぁ」などの声が集まっている。
指原莉乃は、2007年、AKB48 第二回研究生（5期生）オーディションに合格しアイドルデビュー。HKT48、STU48を経て、卒業後は＝LOVEや≠ME、≒JOYといったアイドルグループのプロデュースの他、タレントとしてバラエティ番組等で活動している。
引用：「指原莉乃」インスタグラム（@345insta）
