くふうハヤテのトライアウトが４日、本拠地のちゅ〜るスタジアム清水で行われた。１次試験には、元オイシックスの松尾翔二朗投手が参加した。試験を通過すれば５日の２次試験に臨むことになり、合格すればともに２年前に新設されたファーム球団のオイシックスと、くふうハヤテ両方に所属した初めての選手となる。

外野手としてプレーしていた松尾だが、この日のトライアウトでは、転向したばかりの投手として受験。今秋ドラフト会議でオイシックスからは能登嵩都投手（阪神５位）、牧野憲伸投手（中日育成１位）、知念大成外野手（巨人育成５位）が指名されたことを受けて決断したという。「投手の方がＮＰＢ１２球団入りに向け、チャンスがある。能登さんは去年の成績から一気に伸びて、今年支配下で指名を受けた。ファーム球団の方が、アピールできると思いました」と語った。

松尾は福岡出身。東筑紫学園高から沖データコンピューター教育学院を経て２４年にオイシックス入団。１年間プレーしたのち、今季は四国ＩＬ香川に所属していた。オイシックスでは２５試合に出場し、打率は１割８分２厘、長打率は３割３分２厘だった。