日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の公式インスタグラムが４８日までに更新され、俳優の寺田心（１７）が登場した。

２日放送回にゲスト出演。現在身長は１７７〜８センチに伸び、「筋トレを結構やってて。週６、（１日）４時間ぐらい」と説明。ジャケットを脱いでムキムキの筋肉を見せると、ＭＣの山崎育三郎と井桁弘恵は「心くん！」「すごいね！」と驚きの声を上げた。

インスタグラムでは「＃寺田心＃私の中のもうひとりのワタシ＃思いやりの心＃人生って面白い」とつづり、山崎が撮影したモデル風の写真を掲載。

衣装はグレーのジャケット、スカートのようなデザインのパンツを着用。口元にもほんのりと赤系のリップが塗られているようだ。

すっかり大人の姿にネットは「なにこれタイプすぎる」「すっかり大人になりましたね」「随分男っぽくなって印象変わっちゃった」「メイクをしてるの！？」「寺田心くん、ばっちりメイク」「メイク何事」「ガチかっこいい」「色気むんむん」「韓国のアイドルみたい」「同姓同名の別人？ いや…本人か？ プチパニック」と衝撃を受けていた。