1児の母・辺見えみり、長女の近影ショットに反響「横顔似ていますね」「一気にお姉さんになってるぅ」
タレントの辺見えみり（48）が3日、自身のインスタグラムを更新。長女（12）との親子2ショットを公開した。
【写真】「大きくなりましたね」ショッピングを楽しむ長女＆辺見えみり
辺見は「娘が欲しいスニーカーを買いに」と書き出し、マスク姿の娘に顔を近寄せた仲むつまじい親子2ショットをアップ。スニーカーを選ぶショットとともに「もはや選ぶものが、お姉さんになってる」とつづり、長女の成長に心境を吐露している。
続けて「ミスドで乾杯 ラーメン食べる時の 娘のOL食べが、大好きでしょうがない笑」と長女の食事姿や、ドーナツを並べたショットを披露し、親子のほほ笑ましい休日のひとときが紹介されていた。
この投稿には「ほんと一気にお姉さんになってるぅ」「えみりさんに横顔似ていますね」「娘さん、大きくなりましたね もうすっかりお姉さん」「娘ちゃん、大きくなりましたね」などと、長女の成長した姿に驚くコメントが寄せられている。
辺見は俳優の松田賢二（54 ）と2011年3月に結婚。13年6月に長女が誕生するも、18年2月に離婚を発表した。
