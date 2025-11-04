岩堀せり、『ラブブ』コスプレで夫のGLAY・TAKUROと2ショット「夫婦でハロウィン楽しめるの最高ですね」「カワイイ〜」
モデルの岩堀せり（48）が4日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンドGLAYのギタリスト・TAKURO（54）も一緒に楽しんだハロウィーンの思い出を紹介した。
【写真】「夫婦でハロウィン楽しめるの最高ですね」“ラブブ”コスプレで夫・TAKUROと2ショットの岩堀せり
「今年はLABUBU」とつづり、岩堀はセレブから若者にまで人気のキャラクター『ラブブ（LABUBU）』風のコスプレを披露。並んで写るTAKUROは、インパクトのあるハットをかぶり、ニッコリとほほ笑んでいる。
コメント欄には「素敵〜」「カワイイ〜」「夫婦でハロウィン楽しめるの最高ですね こんな可愛いラブブ見た事ないー」「リーダーは何!?エース？」など、さまざまな声が寄せられている。
岩堀とTAKUROは2004年に結婚。05年10月に長男（20）、07年10月に長女（18）が誕生している。
