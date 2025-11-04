TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、JR成田線の酒々井と成田の間の線路の敷地内に車が立ち往生したため、佐倉と成田空港の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開は午後1時30分ごろの見込みです。