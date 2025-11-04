ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR成田線 車両立ち往生の影響で上下線運転見合わせ JR成田線 車両立ち往生の影響で上下線運転見合わせ JR成田線 車両立ち往生の影響で上下線運転見合わせ 2025年11月4日 12時49分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、JR成田線の酒々井と成田の間の線路の敷地内に車が立ち往生したため、佐倉と成田空港の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後1時30分ごろの見込みです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 思いやり, 工場, 大船, 神奈川, 置床工事, 老人ホーム, 床暖房, 仏壇, ホテル