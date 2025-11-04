シャビ・アロンソが教え子であるリヴァプールMFヴィルツに言及 「活躍するのは時間の問題」
4日（現地時間）、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でレアル・マドリードとリヴァプールが対戦する。今節屈指の好カードであり、様々な面で注目点の存在する試合となる。
なかでも関心を集めるのは、リヴァプールのフロリアン・ヴィルツだろう。バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・シティなども獲得に向けて本格的に動いていた中、リヴァプールが巨費を投じて獲得したものの、同選手はここまでプレミアリーグではノーゴールノーアシスト。結果を出せずに苦しんでいて、現地メディアからは「期待外れ」と批判されている。
「彼（ヴィルツ）が活躍するのは時間の問題だ。特別な選手でクオリティとしっかりとしたパーソナリティの持ち主であり、自身の今後についても野心的だ。彼に今起きていることは、過去にも多くの偉大な選手達がプレミアリーグで経験してきたことだよ」（ドイツメディア『Spox』より）
「彼は、私が今ここにいることができている理由の一つだと思うし、その点で私はフロー（ヴィルツの愛称）に感謝している。彼はこれから間違いなくそのクオリティと実力を発揮するだろう。もっとも、明日だけはそうならないことを望んでいるけどね」
果たしてヴィルツは恩師の前でどのようなパフォーマンスを見せるのだろうか。