ユートレジャー、約1cmの「ゴジラ」（1954）18金製フィギュアを100体限定で予約受付中
【「ゴジラ」（1954）ミニフィギュア ゴールドモデル】 予約期間：11月4日～12月8日 価格：74,800円
予約期間：11月4日（火）～12月8日（月）
【場所】
11時～19時
【定休日】
TM ＆ (C)TOHO CO.,LTD.
ユートレジャーは、東宝とコラボレーションした「『ゴジラ』（1954）ミニフィギュア ゴールドモデル」の予約を11月4日から12月8日までユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて受け付ける。価格は74,800円。100体の数量限定となり、予約期間内であっても限定数に達し次第受付を終了する。
本商品は、「ゴジラ」（1954）を立体化したK18イエローゴールド製のミニフィギュア。約1cmというサイズに、頭部が大きく直立姿勢という「ゴジラ」の特徴をおさえながら、表情や背ビレはもちろん、強固な表皮、手足の立体感などが緻密に表現されている。専用の木製ディスプレイケースが付属する。
「『ゴジラ』（1954）ミニフィギュア ゴールドモデル」
予約期間：11月4日（火）～12月8日（月）
価格：74,800円
素材：K18イエローゴールド
※限定100体
取扱店
□ユートレジャーコンセプトストア池袋のページ
サンプル展示を実施
予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が行なわれる。
【場所】
〒170-0013東京都豊島区東池袋1丁目23-5 オトメイトビル4F
【営業時間】
11時～19時
【定休日】
水曜日・木曜日（祝日は営業）、年末年始
□ユートレジャーコンセプトストア池袋のページ
※展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください
※画像はイメージです