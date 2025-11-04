ユートレジャーは、東宝とコラボレーションした「『ゴジラ』（1954）ミニフィギュア ゴールドモデル」の予約を11月4日から12月8日までユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて受け付ける。価格は74,800円。100体の数量限定となり、予約期間内であっても限定数に達し次第受付を終了する。

本商品は、「ゴジラ」（1954）を立体化したK18イエローゴールド製のミニフィギュア。約1cmというサイズに、頭部が大きく直立姿勢という「ゴジラ」の特徴をおさえながら、表情や背ビレはもちろん、強固な表皮、手足の立体感などが緻密に表現されている。専用の木製ディスプレイケースが付属する。

「『ゴジラ』（1954）ミニフィギュア ゴールドモデル」

予約期間：11月4日（火）～12月8日（月）

価格：74,800円

素材：K18イエローゴールド

※限定100体

取扱店

□ユートレジャーオンラインショップのページ

□ユートレジャーコンセプトストア池袋のページ

サンプル展示を実施

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が行なわれる。

【場所】

〒170-0013東京都豊島区東池袋1丁目23-5 オトメイトビル4F

【営業時間】

11時～19時

【定休日】

水曜日・木曜日（祝日は営業）、年末年始

※展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください

