大谷翔平選手が山本由伸投手を称賛しました。

ワールドシリーズを連覇したドジャースは優勝パレードに参加し、多くのファンと喜びを分かち合いました。大谷選手は「試合で勝つのも素晴らしいですけど、パレードでみんなが喜べるのが何より素晴らしい経験」とコメント。

さらに山本投手へは称賛の声を上げます。

ワールドシリーズ2勝3敗の崖っぷちで迎えた第6戦で先発を任された山本投手は6回96球1失点の快投。土壇場で貴重な勝利を手にし、世界一への望みを最終戦につなぎました。さらに翌日の運命の第7戦では中0日で再びマウンドに山本投手。9回のピンチを無失点に抑えると、1点リードで迎えた延長11回は1アウト1・3塁のピンチを背負いましたが、併殺で熱戦に決着。“鬼の連投”でチームの連覇に貢献し、日本人2人目となるワールドシリーズMVPに輝きました。

そんな素晴らしい活躍をした山本投手へ大谷選手は「本当に素晴らしい瞬間でしたし、彼なしではここまで来られなかったと思うので、誇らしいというか同じ日本人としてもそうですし、チームメートとしても誇らしいとおもっています」と笑顔を浮かべました。