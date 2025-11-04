【2025年11月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ5選
11月に入り、昼間も肌寒さを感じる日が増えてきました。今年は秋が短く、思いのほか冬の訪れが早まりそうな気配です。暖かい部屋で味わうスイーツもいっそう、おいしく感じられますね。
本記事では、ファミリーマートで11月4日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ロールケーキ状になったミルクレープ、もっちもち食感のバターどら焼き、八天堂のとろけるくりーむパンなど、気になる品が多数ラインナップしています。
2025年11月の新作5品まとめ(11月4日発売予定)
「ダブルホイップメロンパン」(168円)
価格 : 168円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ダブルホイップが楽しめるメロンパン。ロールパン形状のメロンパンに、ミルクホイップとチョコホイップをサンドし、チョコをコーティングしました。
「ミルクレープロール」(243円)
価格 : 243円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ロールケーキ状のミルクレープ。クレープ生地と北海道生クリームをブレンドしたホイップクリームの一体感を味わえます。なお本品はアルコール使用商品となります。
「もっちもちバターどら焼き」(191円)
価格 : 191円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
バターの風味が味わえるどら焼き。もっちもち食感の生地に、バター風味が特徴のホイップクリームと北海道産小豆を使用したつぶあんを挟んでいます。
「冷やして食べるとろけるくりーむパン ミルクティー」(290円)
価格 : 290円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
八天堂の冷やして食べる、とろけるくりーむパン。濃厚ミルクティークリームとミルククリームを入れました。ファミリーマート限定商品となります。
「赤城 たべる牧場アップルパイ」(280円)
価格 : 280円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
赤城乳業の人気シリーズ「たべる牧場」商品。北海道産牛乳を使用したミルクアイスと、パイクランチを混ぜ込んだカスタード味アイス、アップルシナモン果肉ソースを組み合せた、満足感のあるアイテムです。ファミリーマート限定・数量限定商品となります。
まとめ
11月4日発売の新商品は、ミルクホイップとチョコホイップをサンドした「ダブルホイップメロンパン」、クレープ生地とホイップクリームの一体感を味わえる「ミルクレープロール」、もっちもち食感の生地にバター風味のホイップクリームとつぶあんを挟んだ「もっちもちバターどら焼き」、八天堂の「冷やして食べるとろけるくりーむパン ミルクティー」、赤城乳業の人気シリーズ商品「赤城 たべる牧場アップルパイ」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
※画像は公式ホームページより引用
