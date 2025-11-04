ドジャースの大谷翔平投手（３１）が真美子夫人との２ショットを公開した。

ドジャースは３日（日本時間４日）、２年連続のワールドシリーズ制覇を祝福してロサンゼルスでの優勝パレード、本拠地・ドジャースタジアムでのセレモニーを行った。２年連続の開催となったパレードではロサンゼルス中心地の歩道をファンが埋め尽くし、スタジアムのセレモニーは現地時間月曜日で昼の開催ながら、５万２７０３人が集結した。

大谷はセレモニー終了後に自身のインスタグラムを更新。「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ＬＡ」とファンへ感謝を記し、パレードバスのデッキで真美子さんの背後から顔を寄せ合い沿道を指しているショットをアップした。そのほか山本由伸、フレディ・フリーマンとの３ショットなども添えた。

またサウンドドラックには米人気ラッパー、ケンドリック・ラマーの「Ｎｏｔ Ｌｉｋｅ Ｕｓ」を使用。ブルージェイズ本拠で行われたワールドシリーズ第２戦を現地でブ軍の応援に現れたカナダ出身のラッパーのドレイクへのディス・ソングとして有名な曲で今年のグラミー賞最優秀ラップ・ソングなど５部門を制しているこの選曲も話題だ。

この投稿には「まみこさん、かわカッコイイ」「選曲が…」「めっちゃディスってるやん」「最高のプレイヤー、最高の眺め、最高の試合、最高の感動をありがとう」「真美子夫人美しい」「まじお似合い」「スイートな翔平と真美子」「全てが絵になりすぎる」「ゆっくり休んでください」「真美子ちゃん可愛い〜」とのコメントが寄せられた。